Un premier cas de coronavirus diagnostiqué en Egypte

LE CAIRE, 14 février (Reuters) - Les autorités égyptiennes ont confirmé vendredi un premier cas de coronavirus Covid-19 en Egypte, précisant qu'il s'agit d'un ressortissant étranger qui a été hospitalisé et placé à l'isolement. Dans un communiqué, le ministère de la Santé dit avoir immédiatement informé l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et pris toutes les mesures de précaution nécessaires. Il ne fournit aucun autre détail. (Alaa Swilam)

