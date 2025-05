Un pompier grièvement blessé lors d'un rodéo urbain en Haute-Savoie

Un sapeur-pompier volontaire, entre la vie et la mort samedi après avoir été percuté lors d'un rodéos à Evian-les-Bains, a été héliporté à l'hôpital d'Annecy ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Un sapeur-pompier volontaire se trouve entre la vie et la mort samedi après avoir été percuté par un automobiliste de 19 ans alors qu'il tentait de faire cesser un rodéo près de sa caserne à Evian-les-Bains (Haute-Savoie).

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et le ministre attaché à l'Intérieur François-Noël Buffet se rendront sur les lieux vers 18H00.

"Ce matin à Evian, un pompier volontaire a été délibérément percuté lors d'un rodéo urbain, il lutte pour la vie", a écrit M. Buffet sur X, en annonçant leur déplacement.

La victime, âgée de 38 ans, a été renversée vers 06H00 alors qu'elle tentait de faire cesser un rodéo urbain près de sa caserne, impliquant trois voitures, a précisé à l'AFP une source policière. Le pompier volontaire portait son uniforme de service, selon cette source.

Le conducteur qui l'a heurté à été interpellé par la police, a annoncé la préfecture de Haute-Savoie.

Agé de 19 ans et connu de la police, il a été placé en garde à vue. Son permis de conduire était suspendu depuis le 15 avril, selon une source policière. Trois bonbonnes de protoxyde d’azote (du gaz hilarant), une bouteille entamée de vodka, et une canette de Redbull, ont été retrouvées dans son véhicule, lequel portait des traces d'impact à l'avant et des fissures sur le pare-brise.

La voiture "aurait délibérément, semble-t-il, foncé sur les pompiers(...) Malheureusement un collègue pompier n'a pas pu s'écarter et a été heurté avec une violence absolue", a déclaré Martial Saddier, président du département de la Haute-Savoie et des services départementaux de secours à la radio Ici Pays-de-Savoie.

Pris en charge immédiatement par les autres pompiers, la victime a été héliporté dans la foulée à l'hôpital d'Annecy, a-t-il précisé. "Il est en train de lutter à l'hôpital et on pense à sa famille (...) C'est complètement dingue qu'on puisse s'attaquer aux pompiers gratuitement", a déploré l'élu.

La victime souffre d'un traumatisme crânien et d'un enfoncement thoracique et son pronostic vital est engagé, selon une source policière

- "Fléau" -

"Total soutien au sapeur-pompier de la caserne de Evians-les-Bains très gravement percuté par un conducteur effectuant un rodéo devant la caserne", a réagi sur le réseau X le président de la Fédération nationale des Sapeurs-pompiers de France, Jean-Paul Bosland. "Tolérance 0 pour ces individus manquant de discernement et irrespectueux de la sécurité publique et de l’ordre public", ajoute-t-il.

Vendredi, le ministre de la Justice Gérald Darmanin avait appelé à "la plus grande fermeté contre le fléau des rodéos urbains, qui pourrit la vie de nombreux Français". Les procureurs de la République "devront désormais saisir systématiquement les véhicules impliqués dans des rodéos et, comme la loi le permet, les vendre ou les faire détruire avant même le jugement. Stop à l’impunité !", a-t-il écrit sur X.

Il y a deux ans, alors ministre de l'Intérieur, il avait déjà conseillé aux préfets d'autoriser l'usage de drones pour lutter contre les rodéos urbains, qui consistent à réaliser des manoeuvres dangereuses avec des engins motorisés (acrobaties, zigzag etc) en violation du code de la route, et parfois en groupe.

Un rodéo urbain rassemblant 500 voitures et près de 3.000 personnes s'est tenu vendredi soir à Bordeaux, avant d'être stoppé et dispersé par une intervention des forces de l'ordre, a-t-on appris samedi auprès de la police.

Il y a une semaine, un élu municipal de Gironde a été agressé après avoir tenté de mettre fin à un rodéo de motards. Il souffre de plusieurs fractures au visage.

La Haute-Savoie a également été endeuillée lors d'un conflit entre deux groupes d'automobilistes à Gaillard dans la nuit de vendredi à samedi. Un homme de 23 ans, sorti de sa voiture pour en découdre, a été percuté par la voiture de l'autre groupe puis écrasé contre un muret. Il est décédé et deux de ses passagers ont été blessés, dont l'un avec un pronostic vital engagé, selon une source policière. Le conducteur a été placé en garde à vue.