Un peu de rouge en Europe
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 11:46
Un oeil sur la géopolitique...
La situation au Moyen-Orient est dans une impasse, d'autant que le président des Etats-Unis a déclaré, hier, que le cessez-le-feu entre les deux pays était "sous assistance respiratoire", histoire de mettre un peu plus la pression sur Téhéran, après le rejet par Washington d'une contre proposition d'accord jugée inacceptable outre-Atlantique. De son côté, l'Iran a réagi en indiquant, via Mohammad Bagher Ghalibaf son principal négociateur, "nous sommes prêts à toute éventualité, ils seront surpris".
En conséquence, les cours de l'or noir poursuivent leur ascension. A New York, le WTI avance de 3,70%, à 101,57 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord progresse de 2,77%, à 107,41 dollars.
La hausse du prix du baril profite logiquement aux valeurs du secteur à l'image de TotalEnergies qui avance de 1,26%, et signe l'une des plus fortes hausses du CAC 40.
Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,27%) et se négocie contre 1,1746 dollar.
... un autre sur la macro-économie
Les investisseurs ont quelques indicateurs d'importance à surveiller aujourd'hui, le principal étant l'inflation américaine programmée à 14h30. L'indice des prix à la consommation est attendu en hausse de 0,6% pour le mois d'avril, portant la progression en rythme annuel à 3,7%.
Les intervenants ont déjà pris connaissance de l'inflation allemande qui a augmenté, comme prévu, de 0,6% en avril, soit une hausse en rythme annuel de 2,9%, une donnée là aussi conforme à une précédente estimation. Selon Destatis, l'office de la statistique outre-Rhin, la hausse générale des prix à la consommation s'est de nouveau intensifiée. Selon Ruth Brand, la présidente de Destatis : "l'inflation globale a augmenté pour le deuxième mois consécutif en raison d'une nouvelle hausse des prix de l'énergie liée à la guerre en Iran. Les consommateurs ressentent particulièrement la pression persistante sur les prix des carburants".
Toujours en Allemagne, l'indice ZEW mesurant le sentiment économique est ressorti supérieur aux attentes en mai. Une dégradation de -17,2 à -19,8 points était redoutée, mais il s'est amélioré à -10,2 points, son meilleur niveau depuis février.
Dans l'actualité des valeurs
A Paris, EssilorLuxottica cède 1,53%, pénalisé par une note de Deutsche Bank qui a débuté le suivi du titre avec une recommandation à conserver, et un objectif de cours de 183 euros.
Mieux orienté, SES signe la plus forte hausse du SBF 120 avec un gain de 6,23%, et entraîne dans son sillage Eutelsat ( 3,19%). SES a publié des données trimestrielles solides, supérieures aux attentes, et a confirmé ses objectifs financiers annuels.
A Francfort, Bayer s'adjuge 6,01% et la meilleure performance de l'Euro Stoxx 50 après ses trimestriels. Le spécialiste des produits pharmaceutiques et agrochimiques a publié des revenus en hausse de 4,1%, à 13,405 milliards d'euros, en organique au premier trimestre.
A l'inverse, Prosus chute de 6,55% après un point d'activité volontaire imprévu. Jefferies estime le consensus actuel de l'Ebitda ajusté pour 2027 est trop élevé d'environ 25%. Partant, les investisseurs s'attendent à une révision à la baisse des objectifs.
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