Un peu de rouge en Europe

Au lendemain d'un léger rebond, pour la plupart des grandes places européennes, le rouge est de mise. Les grands indices du Vieux Continent sont en léger repli, toujours dans l'attente d'avancées dans les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran.

Dans ces conditions, à la mi-séance le CAC 40 cède 0,29%, à 8 184 points, le DAX 40 à Francfort recule de 0,15%, à Londres, le FTSE 100 abandonne 0,59%, et l'Euro Stoxx 50 s'affiche en baisse de 0,13%.

La colombe de la paix a une nouvelle fois pris un peu de plomb dans l'aile alors que selon le ministère des Affaires étrangères iranien Washington a de nouveau violé le cessez-le-feu après des frappes sur une ville côtière. En représailles, Téhéran a visé une base américaine.

Dans l'esprit des investisseurs, cette poursuite des hostilités, à un moindre niveau toutefois qu'avant le cessez-le-feu du 7 avril dernier, retarde les négociations et l'approbation d'un accord de paix entre les deux parties.

Par conséquent, les cours du pétrole repartent à la hausse, mais restent largement sous les 100 dollars le baril. A New York, le WTI avance de 0,38%, à 90,50 dollars, à Londres, le Brent de la mer du Nord s'apprécie de 1,37%, à 94,14 dollars.

Sur le marché des devises, l'euro est stable face au billet vert, et se négocie à 1,1615 dollar.

Des statistiques d'importance cet après-midi

Les investisseurs auront les yeux tournés vers les Etats-Unis où une avalanche d'indicateurs macro-économiques est programmée. Parmi les plus importants il y aura l'indice des prix à la consommation des ménages d'avril, une nouvelle estimation du PIB du premier trimestre, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage, ou encore les ventes de logements neufs d'avril.

Les valeurs qui bougent

A Paris, Soitec flambe de 19,13%, portant sa hausse depuis le début de l'année à 693%. Le groupe a pourtant dévoilé une perte annuelle sur l'exercice 2025-2026, la première en dix ans. Les investisseurs apprécient surtout les perspectives encourageantes pour le producteur de matériaux semi-conducteurs.

Dans le sillage de Soitec, plusieurs valeurs du même secteur en profitent, à l'image de STMicroelectronics qui gagne 2,50%.

Dans le vert également, L'Oréal grimpe de 0,97%, soutenu par Berenberg qui est passé de neutre à acheter, en relevant l'objectif de cours de 374 à 435 euros.

En revanche, les autres valeurs du secteur du luxe sont dans le rouge, pénalisées par leur exposition au Moyen-Orient. LVMH perd par exemple 1,81%.

En Europe, Bayer cède 2,52% alors que des procureurs veulent interdire le glyphosate au Brésil.