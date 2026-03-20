Un pétrolier venant de Russie arraisonné par la marine française

Un hélicoptère de la marine française survole le navire Deyna, censé appartenir à la flotte fantôme russe, lors d'une opération en Méditerranée occidentale

La marine française ‌a arraisonné vendredi en Méditerranée un "nouveau bateau de la flotte ​fantôme russe", a annoncé Emmanuel Macron dans un message sur X.

Selon la préfecture maritime de Méditerranée, la marine a arraisonné en haute ​mer le pétrolier-cargo Deyna, arborant un pavillon mozambicain et venant du port russe de ​Mourmansk, afin de vérifier la ⁠nationalité de ce navire soupçonné d'arborer un faux pavillon.

"Après la ‌montée à bord de l'équipe de visite, l'examen des documents a confirmé les doutes quant à la ​régularité du pavillon arboré. ‌Un signalement a été fait au procureur de ⁠la République de Marseille, compétent au titre du tribunal maritime", a déclaré la préfecture dans un communiqué.

Conformément au droit international et ⁠à la demande ‌du procureur de la République, le Deyna a été ⁠dérouté et est actuellement escorté par des moyens de ‌la marine nationale vers un point de mouillage pour ⁠la poursuite des vérifications, a-t-elle ajouté, précisant que ⁠l'opération avait été ‌menée avec plusieurs alliés de la France dont le Royaume-Uni.

"Nous gardons ​le cap", a commenté Emmanuel ‌Macron dans un message sur X. "Ces bateaux qui contournent les sanctions internationales et le ​droit de la mer sont des profiteurs de guerre. Ils cherchent à engranger des profits et financent l'effort de ⁠guerre russe. Nous ne laisserons pas faire."

"La guerre en Iran ne détournera pas la France du soutien à l'Ukraine où la guerre d'agression de la Russie se poursuit", a ajouté le chef de l'Etat.

(Marc Leras, John Irish, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité ​par Benoit Van Overstraeten)