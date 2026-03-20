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Un pétrolier venant de Russie arraisonné par la marine française
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 14:53

Un hélicoptère de la marine française survole le navire Deyna, censé appartenir à la flotte fantôme russe, lors d'une opération en Méditerranée occidentale

Un hélicoptère de la marine française survole le navire Deyna, censé appartenir à la flotte fantôme russe, lors d'une opération en Méditerranée occidentale

La marine française ‌a arraisonné vendredi en Méditerranée un "nouveau bateau de la flotte ​fantôme russe", a annoncé Emmanuel Macron dans un message sur X.

Selon la préfecture maritime de Méditerranée, la marine a arraisonné en haute ​mer le pétrolier-cargo Deyna, arborant un pavillon mozambicain et venant du port russe de ​Mourmansk, afin de vérifier la ⁠nationalité de ce navire soupçonné d'arborer un faux pavillon.

"Après la ‌montée à bord de l'équipe de visite, l'examen des documents a confirmé les doutes quant à la ​régularité du pavillon arboré. ‌Un signalement a été fait au procureur de ⁠la République de Marseille, compétent au titre du tribunal maritime", a déclaré la préfecture dans un communiqué.

Conformément au droit international et ⁠à la demande ‌du procureur de la République, le Deyna a été ⁠dérouté et est actuellement escorté par des moyens de ‌la marine nationale vers un point de mouillage pour ⁠la poursuite des vérifications, a-t-elle ajouté, précisant que ⁠l'opération avait été ‌menée avec plusieurs alliés de la France dont le Royaume-Uni.

"Nous gardons ​le cap", a commenté Emmanuel ‌Macron dans un message sur X. "Ces bateaux qui contournent les sanctions internationales et le ​droit de la mer sont des profiteurs de guerre. Ils cherchent à engranger des profits et financent l'effort de ⁠guerre russe. Nous ne laisserons pas faire."

"La guerre en Iran ne détournera pas la France du soutien à l'Ukraine où la guerre d'agression de la Russie se poursuit", a ajouté le chef de l'Etat.

(Marc Leras, John Irish, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

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7 commentaires

  • 15:55

    Si dérouter et arraisonner des navires étrangers dans une zone internationale fait partie du Droit maritime, alors il ne faudra pas venir se plaindre quand les chinois feront de même avec les navires européens en Mer de Chine Méridionale ou quand les russes feront pareils ...

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