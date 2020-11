Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un pétrolier grec endommagé par une mine dans un port saoudien Reuters • 25/11/2020 à 16:38









DUBAI, 25 novembre (Reuters) - La coque d'un pétrolier grec a été endommagée par une mine aux abords du terminal saoudien de Choukaïk, juste au nord de la frontière yéménite, annonce mercredi la compagnie britannique de sécurité maritime Ambrey. Selon la chaîne de télévision Al Arabiya, la coalition formée à l'initiative de l'Arabie saoudite pour combattre les rebelles yéménites Houthis a quant à elle indiqué qu'un navire de commerce avait subi des dégâts mineurs dans ce qu'elle qualifie d'attentat déjoué. L'autorité britannique du commerce maritime (UKMTO) signale elle aussi qu'un navire a été endommagé par une explosion à Choukaïk et précise que des enquêtes sont en cours. Le pétrolier Agrari, qui bat pavillon maltais, est exploité par l'armateur grec TMS Tankers, selon Ambrey. "L'explosion a eu lieu dans les limites du port et a perforé la coque du navire, qui est en ballast", précise la compagnie britannique, sans dire quand les faits se sont produits. Elle précise que le bateau est arrivé le 23 novembre à Choukaïk. Les Houthis ont revendiqué lundi le bombardement d'un site de distribution de produits pétroliers de Saudi Aramco à Djeddah. (Jonathan Saul, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.