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Un pétrolier chargé de diesel russe en route vers New York
information fournie par Zonebourse 23/10/2026 à 16:00

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Un navire battant pavillon maltais transportant 40 000 tonnes métriques de diesel russe fait route vers New York, selon les données du London Stock Exchange Group. Cette cargaison intervient après l'accord entre Vladimir Poutine et Donald Trump prévoyant la levée de l'interdiction russe sur les exportations de diesel, afin de faire baisser les prix des carburants sur les marchés mondiaux.

Un pétrolier battant pavillon maltais, chargé de 40 000 tonnes métriques de diesel russe, se dirige vers New York, selon les données du London Stock Exchange Group publiées vendredi. Ce chargement fait suite à un accord entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump.

La Russie avait accepté de lever l'interdiction qu'elle s'était elle-même imposée sur les exportations de diesel, et de fournir ce carburant aux marchés mondiaux, y compris aux Etats-Unis, afin de faire baisser les prix des carburants.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

2 commentaires

  • 23 octobre 16:37

    Donald ne perd absolument pas la tête quand il s'agit d'argent !

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