Un pétrolier chargé de diesel russe en route vers New York

Un navire battant pavillon maltais transportant 40 000 tonnes métriques de diesel russe fait route vers New York, selon les données du London Stock Exchange Group. Cette cargaison intervient après l'accord entre Vladimir Poutine et Donald Trump prévoyant la levée de l'interdiction russe sur les exportations de diesel, afin de faire baisser les prix des carburants sur les marchés mondiaux.

Un pétrolier battant pavillon maltais, chargé de 40 000 tonnes métriques de diesel russe, se dirige vers New York, selon les données du London Stock Exchange Group publiées vendredi. Ce chargement fait suite à un accord entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump.

La Russie avait accepté de lever l'interdiction qu'elle s'était elle-même imposée sur les exportations de diesel, et de fournir ce carburant aux marchés mondiaux, y compris aux Etats-Unis, afin de faire baisser les prix des carburants.