Un pétrolier affrété par Petronas et chargé de brut irakien passe par Ormuz

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(Ajout des liens du pétrolier avec la Malaisie et son entreprise publique d'énergie Petronas dans les paragraphes 3-6, 9) par Ahmad Ghaddar et Rozanna Latiff

Un pétrolier chargé de brut irakien a traversé le détroit d'Ormuz à proximité de la côte iranienne, un jour après que l'Iran a déclaré que l'Irak était exempté de toute restriction pour transiter par cette voie maritime vitale, selon les données de LSEG et de Kpler.

L'Ocean Thunder a chargé environ 1 million de barils de brut lourd de Basrah le 2 mars et devrait décharger sa cargaison à Pengerang, en Malaisie, à la mi-avril, selon les données de Kpler.

Le pétrolier - dont les données montrent qu'il a été affrété par Petco, une unité de l'entreprise énergétique publique malaisienne Petronas IPO-PETO.KL - fait partie des sept navires liés à la Malaisie autorisés par l'Iran à transiter par le détroit, ont déclaré à Reuters deux personnes au fait de l'affaire. Ces personnes n'ont pas souhaité être identifiées car elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer publiquement sur le sujet.

Le ministère des affaires étrangères de la Malaisie et Petronas n'ont pas répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

Le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, a déclaré le mois dernier que l'Iran autoriserait les navires malaisiens à traverser le détroit après s'être entretenu avec des responsables iraniens.

Le ministre des affaires étrangères du pays a ensuite déclaré que sept navires liés à des entreprises malaisiennes - dont Petronas, Vantris Energy VANT.KL et MISC MISC.KL - attendaient l'autorisation de traverser la voie navigable, a rapporté l'agence de presse de l'État.

L'Iran a effectivement fermé le détroit, un corridor qui achemine environ un cinquième des flux mondiaux de pétrole et de GNL, en réponse aux frappes aériennes américaines et israéliennes qui ont commencé à la fin du mois de février.

Il a par la suite déclaré qu'il autoriserait le passage des navires n'ayant pas de liens avec les États-Unis ou Israël. Ces derniers jours, trois pétroliers exploités par Oman, un porte-conteneurs appartenant à des Français et un transporteur de gaz appartenant à des Japonais ont traversé le détroit .

La Malaisie a déclaré mercredi que l'Iran autoriserait ses navires à traverser le détroit sans payer de péage .

L'Iran a déclaré qu'il pourrait prélever des droits sur les navires empruntant la voie navigable.