Un Palestinien de 15 ans tué en Cisjordanie

Reuters • 04/12/2020 à 20:14









JERUSALEM, 4 décembre (Reuters) - Un Palestinien de 15 ans a été tué vendredi par les forces israéliennes lors d'affrontements en Cisjordanie occupée, rapportent les autorités locales. L'adolescent a été touché par balle à l'abdomen et a succombé à ses blessures dans un hôpital de Ramallah, a fait savoir le ministère palestinien de la Santé. Selon une porte-parole de l'armée israélienne, les militaires, qui faisaient face à plusieurs dizaines de lanceurs de pierres, n'ont eu recours qu'à "des moyens de dispersion des émeutes". "Les informations faisant état de tirs à balles réelles pendant l'émeute sont fausses (...)", a-t-elle ajouté. L'adolescent participait à une manifestation hebdomadaire contre les colonies israéliennes à Al Moughaïr, un village proche de Ramallah, selon un membre du conseil municipal. Le ministère palestinien des Affaires étrangères dénonce "un crime de guerre et un crime contre l'humanité", dans un communiqué. (Ali Sawafta, Nidal al-Mughrabi et Maayan Lubell, version française Jean-Philippe Lefief)

