Un palais à Marrakech : comment Schwab a transféré 27,7 millions de dollars pour Epstein quelques jours avant son arrestation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Schwab a ouvert trois comptes pour les sociétés d'Epstein en avril 2019, selon les documents

Southern Trust d'Epstein manquait de fonds pour un transfert de 14,95 millions de dollars, selon les documents

Schwab a signalé les paiements dans une déclaration d'activité suspecte au FinCEN du département du Trésor américain le 13 juillet 2019

(Mise à jour avec le commentaire du FinCEN au paragraphe 11) par Naomi Rovnick, Brad Heath et Nivedita Balu

Charles Schwab a viré environ 27,7 millions de dollars au nom de Jeffrey Epstein à un agent immobilier au Maroc alors que le financier en disgrâce essayait d'acheter un palais dans les 10 jours précédant son arrestation en 2019, y compris un transfert à partir d'un compte qui ne disposait pas de fonds suffisants, montrent des dossiers publiés par le ministère américain de la Justice. Les détails des transactions, rapportés par Reuters pour la première fois, montrent comment la maison de courtage américaine a géré des fonds pour Epstein au cours de plusieurs mois, à un moment où il faisait l'objet d'un examen public intense après les rapports du Miami Herald en 2018.

Schwab SCHW.N a signalé les paiements dans un rapport d'activité suspecte (SAR) au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain le 13 juillet, sept jours après l'arrestation d'Epstein, montrent les documents.

Un examen de plus d'une centaine de documents montre que Schwab a ouvert trois comptes pour les sociétés d'Epstein en avril 2019, dont un pour Southern Trust, une entreprise qui tentait d'acheter l'opulent palais Bin Ennakhil à Marrakech, au Maroc.

Le compte d'entreprise Schwab mentionnait Richard Kahn, le comptable d'Epstein, en tant que personne autorisée et Epstein en tant que président de Southern Trust et seul bénéficiaire effectif.

Entre le 26 juin et le 9 juillet 2019, Southern Trust a demandé à Schwab de virer environ 12,7 millions de dollars en euros pour l'achat, mais a ensuite annulé l'ordre. Schwab a ensuite reçu une autre demande de virement, qui a été signée par Epstein, et a envoyé 14,95 millions de dollars pour acheter la même propriété, alors qu'il n'y avait pas suffisamment de fonds sur le compte en attendant le retour du paiement initial.

Schwab a refusé de commenter les détails des comptes, déclarant que la réglementation fédérale, les lois sur la protection de la vie privée et ses politiques et procédures l'obligent à maintenir la confidentialité.

"Un associé d'Epstein a ouvert des comptes en avril 2019. Peu de temps après, notre équipe Risque a commencé à enquêter sur les comptes et, dans les 60 jours suivant le début de l'examen, nous avons informé le client de notre décision de fermer et de mettre fin à la relation. Nous avons également renvoyé l'affaire aux autorités policières fédérales", a-t-elle déclaré dans une réponse envoyée par courriel à Reuters.

Schwab a refusé de fournir des détails sur le moment exact où son équipe de gestion des risques a commencé à enquêter.

En vertu de la loi américaine sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act), les sociétés financières doivent déposer une déclaration d'activité suspecte au plus tard 30 jours après la détection initiale des faits, ainsi que des rapports sur les transactions en espèces dépassant 10 000 dollars par jour, afin de contribuer à la détection et à la prévention du blanchiment d'argent. Conformément à la loi fédérale, le FinCEN ne peut ni confirmer ni infirmer l'existence d'une déclaration d'activité suspecte présumée, a déclaré un porte-parole du FinCEN à Reuters par courrier électronique.

Un avocat de Kahn n'a pas répondu aux questions de Reuters.

Marc Leon, l'agent immobilier à Marrakech, a dit à Reuters par courriel qu'Epstein avait d'abord essayé d'acheter Bin Ennakhil en 2011 et que les négociations sur les conditions et le prix s'étaient poursuivies au fil des ans.

Avec des murs recouverts d'or, un hammam, 60 fontaines en marbre, une piscine extérieure et un jacuzzi, Bin Ennakhil s'étend sur un terrain total de 4,6 hectares, selon une liste de propriétés incluse dans le cache du dossier du ministère de la Justice. Il possède de nombreux jardins avec des centaines d'oliviers et plus de 2 000 palmiers, selon la liste, sur une surface plus grande que le Washington Square Park de New York ou environ six terrains de football standard.

Leon a également défendu son rôle dans la facilitation de l'offre d'Epstein pour la propriété.

"Epstein avait été condamné pour des crimes sexuels (en 2008) et avait purgé sa peine. Rien ne l'empêchait donc d'essayer d'acheter une propriété au Maroc. Nous n'avions aucun moyen de savoir qu'il avait poursuivi ses terribles crimes", a-t-il déclaré.

Epstein est décédé en prison en août 2019 alors qu'il était accusé de trafic sexuel au niveau fédéral américain.

EPSTEIN A DEMANDÉ QUE LES FONDS SOIENT DÉPLACÉS Epstein s'est tourné vers Schwab en 2019 alors que la Deutsche Bank DBKGn.DE liquidait les comptes détenus par le délinquant sexuel condamné, qui avait plaidé coupable en 2008 d'avoir sollicité la prostitution d'une mineure et était allé en prison.

Schwab faisait partie d'au moins sept sociétés financières citées à comparaître par les îles Vierges américaines en 2020 pour demander des documents relatifs aux co-exécuteurs de la succession d'Epstein. La citation à comparaître ne désignait pas Schwab comme défendeur et ne contenait aucune accusation d'actes répréhensibles à l'encontre de la société de courtage.

Les courriels et les demandes de virement bancaire contenus dans les documents du DOJ, qui pourraient ne pas être exhaustifs, montrent qu'Epstein a discuté de l'achat de la propriété de luxe à Marrakech avec ses associés au printemps 2019.

Southern Trust, la société détenue par Epstein, a accepté d'acheter la propriété par l'intermédiaire de Leon en mars de la même année.

Après avoir envisagé divers arrangements financiers, les dossiers montrent qu'Epstein a demandé à ses associés de transférer des fonds à Leon.

Schwab a ensuite reçu l'ordre de Southern Trust de virer 11,15 millions d'euros, soit environ l'équivalent de 12,7 millions de dollars à l'époque, à Leon le 26 juin 2019, a déclaré Schwab dans la déclaration de soupçon, qui a été vue par Reuters.

La déclaration de soupçon faisait partie du lot que le DOJ avait rendu public, mais elle a depuis été retirée pour des raisons que Reuters n'a pas pu déterminer. Le ministère de la justice a refusé de commenter le dossier.

Les fonds ont été envoyés sur un compte Julius Baer en Suisse détenu par Leon, qui était basé à Marrakech à l'époque, selon la déclaration de soupçon.

Un dossier sur le site web du ministère de la justice montre également la demande.

Le lendemain, Schwab a reçu un appel d'une personne dont l'identité a été supprimée dans la déclaration de soupçon, lui demandant de mettre fin au transfert. Interrogée sur les raisons de cet appel, cette personne a expliqué à Schwab que les conditions de l'opération immobilière n'avaient pas été "acceptables".

La personne a également déclaré qu'un autre paiement serait effectué pour une somme plus importante sur un compte différent, selon la déclaration de soupçon.

Schwab a réussi à inverser l'ordre, qui a été recrédité le 10 juillet, selon la déclaration de soupçon.

Deux jours avant l'arrestation d'Epstein, dans une demande de virement bancaire datée du 4 juillet et signée par Epstein et son cosignataire, Southern Trust a demandé à Schwab d'envoyer à Leon 14,95 millions de dollars, comme l'indique la déclaration de soupçon.

Schwab a déclaré que les fonds avaient été envoyés sur un compte de Leon chez Julius Baer, comme le montre la déclaration de soupçon.

Pourtant, le compte Southern Trust d'Epstein ne disposait pas de fonds suffisants parce que Schwab n'avait pas encore retourné l'argent du transfert précédent, indique la déclaration de soupçon.

Si Schwab pouvait raisonnablement s'attendre à ce que le paiement soit retransféré sur le compte d'Epstein, la banque aurait été exposée à un risque jusqu'à ce que les fonds soient restitués.

Reuters n'a pas pu établir quand les 12,7 millions de dollars sont finalement revenus sur le compte d'Epstein, mais les fonds devaient arriver le 10 juillet, comme le montre la déclaration de soupçon datée du 13 juillet.

Interrogée par Reuters sur sa politique de traitement des virements internationaux lorsque les comptes étaient insuffisamment approvisionnés, Schwab s'est refusée à tout commentaire.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer si Julius Baer avait accepté les virements. Un porte-parole de Julius Baer s'est refusé à tout commentaire.

Leon a déclaré: "Les contrôles anti-blanchiment en vigueur ont été effectués par les institutions bancaires impliquées dans la future transaction, qui n'a finalement jamais eu lieu".

Ce n'est que le 9 juillet, trois jours après l'arrestation d'Epstein, que Schwab a annulé le second transfert à la demande d'une personne agissant pour le compte d'Epstein et dont le nom est caviardé, comme le montre la déclaration de soupçon.

Un courriel inclus dans les autres documents du DOJ montre que Kahn, le comptable d'Epstein, a demandé l'annulation du transfert le 9 juillet.

Kahn a reçu l'ordre de témoigner devant le Congrès la semaine prochaine pour répondre à des questions visant à déterminer s'il a contribué à faciliter les crimes d'Epstein en gérant les affaires financières de l'ancien délinquant sexuel, a déclaré Robert Garcia, membre de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, dans un communiqué de presse publié en janvier.

Reuters n'a aucune preuve que Kahn soit coupable d'actes répréhensibles.

Dans un échange de suivi avec Schwab après l'arrestation d'Epstein, un associé d'Epstein non identifié a demandé si les futurs transferts pour le compte de Southern Trust nécessiteraient toujours deux signatures, étant donné que plus d'argent serait envoyé bientôt, montre la déclaration de soupçon.

Epstein a été inculpé de trafic sexuel de mineurs et est resté en prison, a déclaré le DOJ le 8 juillet.

Schwab a indiqué au FinCEN dans la déclaration de soupçon du 13 juillet qu'elle était "préoccupée par les tentatives de virements à des fins immobilières, à la lumière des médias négatifs entourant Jeffrey Epstein" et qu'elle craignait qu'il ne risque de s'enfuir avant une audience de libération sous caution.

"Cette enquête est le résultat d'un renvoi interne", indique Schwab dans le document.

Si l'affaire Epstein n'a pas abouti, le palais de Bin Ennakhil - qui signifie "au milieu des palmiers" - à Marrakech n'est plus vacant.

"La propriété a depuis été vendue à un autre acheteur", a déclaré Leon à Reuters.