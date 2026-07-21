Un outil de pointe pour la fabrication de puces arrive au pôle d'innovation de l'État de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Max A. Cherney

Les premiers composants d'un outil de fabrication de puces de nouvelle génération d'ASML

ASML.AS sont arrivés mardi au complexe Albany NanoTech, dans l'État de New York, a indiqué le bureau du gouverneur.

Le NanoTech Complex utilisera cet outil pour mener des activités de recherche et développement sur les futures méthodes de conception et de fabrication de puces.

Selon Dave Anderson, directeur de NY Creates, le complexe NanoTech est le seul de ce type en Amérique du Nord et son champ d’action ainsi que ses priorités sont similaires à ceux de l’Imec européen, basé en Belgique.

“C’est véritablement une révolution pour l’avenir de notre champ d’activité ainsi que pour la R&D aux États-Unis, et nous nous trouvons en quelque sorte au cœur même du développement de cette technologie de nouvelle génération”, a déclaré M. Anderson.

NY Creates supervise le centre et a conclu des partenariats avec IBM IBM.N , le fabricant de mémoires Micron MU.O et le fabricant japonais d’équipements pour puces Tokyo Electron

8035.T .

La machine de nouvelle génération à haute ouverture numérique d’ASML (High NA) à ultraviolets extrêmes (EUV) imprime des motifs de circuits sur des plaquettes de silicium et coûte environ 400 millions de dollars pièce.

Ces machines sont considérées comme indispensables à la fabrication future de processeurs de pointe, alors que les fabricants de puces continuent de réduire la taille des éléments atomiques qui composent les puces.

Les composants arrivés mardi constituent la base du châssis principal de la machine; les autres composants seront livrés au cours des prochaines semaines, au fur et à mesure de son assemblage dans l’usine. M. Anderson prévoit que la machine sera pleinement opérationnelle d’ici la fin de l’année.