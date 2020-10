Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un otage américain retenu au Nigeria secouru par les forces spéciales américaines Reuters • 31/10/2020 à 15:38









WASHINGTON, 31 octobre (Reuters) - Les forces spéciales américaines ont secouru samedi un otage américain enlevé mardi par un groupe armé nigérian soupçonné d'avoir par le passé exécuté plusieurs captifs, ont annoncé les autorités de Washington. Philip Walton, 27 ans, a été kidnappé mardi à son domicile, situé dans le sud du Niger, par six hommes armés de kalachnikov. "Grande victoire pour nos forces spéciales américaines", a commenté sur Twitter le président américain, Donald Trump. (Idrees Ali; version française Nicolas Delame)

