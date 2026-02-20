Un organisme de surveillance fédéral met en cause la surveillance exercée par la FAA sur les pratiques de maintenance de United Airlines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La FAA a renforcé la surveillance de United à la suite d'incidents de sécurité

*

L'organisme de surveillance déclare que la supervision est "insuffisante pour contrôler les risques de sécurité"

*

Le bureau de la FAA chargé de la surveillance de la compagnie aérienne est touché par des vacances de postes et un taux de rotation élevé

(Ajoute que United a refusé de commenter, la lettre de réponse de la FAA, et plus de détails aux paragraphes 4 à 9) par David Shepardson

La surveillance par l'Administration fédérale de l'aviation des pratiques de maintenance de United Airlines UAL.O est entravée par un manque de personnel, une formation inefficace du personnel et des obstacles à l'accès aux données des transporteurs aériens, a déclaré vendredi un organisme de surveillance fédéral.

Le Bureau de l'inspecteur général du ministère américain des Transports a annoncé l'audit de la supervision de United par la FAA au début de 2024, après que la FAA ait renforcé la surveillance de la compagnie aérienne à la suite d'une série d'incidents de sécurité.

L'OIG a déclaré vendredi que la surveillance de la FAA est "insuffisante pour superviser les risques de sécurité" et que l'agence a parfois mené des inspections virtuelles, plutôt que de les reporter, en raison d'un manque d'inspecteurs.

United s'est refusée à tout commentaire.

Le rapport indique que le bureau de la FAA qui supervise United Airlines compte 33 % de postes vacants et qu'il a été touché par un taux de rotation élevé.

"Faute de pourvoir les postes vacants en temps voulu et de prévoir les départs à la retraite imminents, le bureau de la FAA chargé de United manque de personnel et est mal équipé pour s'acquitter de ses responsabilités en matière de surveillance", peut-on lire dans le rapport.

LES INSPECTIONS DU BOEING 737 DE LA FAA COMPROMISES PAR LE MANQUE DE PERSONNEL

La FAA a renvoyé les questions relatives à ces conclusions à une lettre qu'elle a envoyée à l'OIG et qui est incluse dans le rapport.

Dans cette lettre, la FAA a indiqué à l'OIG qu'elle "mettra en œuvre une approche plus systémique pour renforcer la capacité des inspecteurs et prendra d'autres mesures pour s'assurer que les niveaux de personnel restent suffisants pour répondre aux exigences en matière de surveillance".

En octobre 2024, la FAA a déclaré qu'elle n'avait trouvé aucun problème de sécurité important lors d'un examen de United Airlines et a mis fin à sa procédure de surveillance renforcée et d'approbation de l'ajout d'avions et de services par le transporteur.

La FAA a été contrainte de faire appel à des inspecteurs affectés à d'autres avions pour assurer la surveillance des quelque 521 Boeing 737 - y compris les MAX 8 et 9 - qui représentent plus de la moitié de la flotte totale de United, car l'agence ne dispose que de quatre inspecteurs.

En revanche, la FAA dispose de trois inspecteurs affectés à la flotte 767 de Boeing, qui ne compte que 53 avions.

"Les ressources ne sont pas suffisantes pour assurer toute la surveillance requise sur la flotte de Boeing 737", a déclaré l'OIG.

L'OIG a déjà critiqué la surveillance exercée par la FAA sur d'autres compagnies aériennes, tandis que le National Transportation Safety Board a constaté en janvier que des défaillances systémiques de la FAA ont conduit à la collision en vol de janvier 2025 entre un jet régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l'armée américaine, qui a fait 67 morts.