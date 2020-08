Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un officier français soupçonné d'espionner pour la Russie-Europe 1 Reuters • 30/08/2020 à 10:40









(Actualisé avec précisions) PARIS, 30 août (Reuters) - La ministre française des Armées Florence Parly a confirmé dimanche qu'un officier de l'armée française faisait l'objet d'une procédure judiciaire après des informations de presse évoquant des soupçons d'espionnage en faveur de la Russie. Selon la radio Europe 1, un militaire français basé en Italie et en poste auprès de l'Otan est soupçonné d'avoir transmis des documents sensibles aux services secrets russes. Cet officier, qui a le grade de lieutenant colonel, a été mis en examen pour trahison au bénéfice de la Russie, ajoute Europe 1. Interrogé à ce sujet sur la même radio, la ministre des Armées a confirmé qu'un officier supérieur français était sous le coup d'une procédure judiciaire pour "transmission ou atteinte à la sécurité". Le ministère des armées a saisi lui-même la justice française, a-t-elle précisé, sans donner d'information sur les faits dont est soupçonné l'officier. "Nous avons pris toutes les mesures de sauvegarde qui étaient nécessaires", a-t-elle dit, ajoutant qu'il appartenait désormais à la justice de faire son travail. Selon les informations d'Europe 1, l'officier a été interpellé par la Direction générale de la Sécurité intérieure alors qu'il était sur le point de revenir en Italie et il a été placé en détention provisoire à la prison de la Santé à Paris. (Gwénaëlle Barzic et Maya Nikolaeva)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.