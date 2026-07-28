Un nouvel intervenant sur les marchés du transport et du stockage de l'hydrogène (ROTH2)

Un nouvel intervenant sur les marchés du transport et du stockage de l'hydrogène

INITIATION COV.

Nous initions le suivi de la valeur avec une recommandation d’achat (« Buy »), soutenue par un potentiel de hausse d’environ 120 %. La société apparaît sous-valorisée au regard de ses perspectives de développement et de la croissance de ses marchés. Elle a démontré sa capacité à poursuivre sa stratégie de croissance organique afin d’élargir son portefeuille d’activités, tant en termes d’offre que de couverture géographique.

ROTH2, initialement spécialisée dans la fabrication de réservoirs sous pression, a été créée sous sa forme actuelle en 1975 pour intégrer la technologie du fluotournage à chaud. Cette technologie est à la base de l’expertise originelle de ROTH2 dans la fabrication d’équipements tels que les corps d’accumulateurs hydropneumatiques, les bouteilles de plongée ainsi que d’autres applications industrielles. Le fluotournage consiste en la déformation de métaux, le fluage, entre un mandrin et une ou plusieurs molettes, entre lesquels la matière s’écoule.

Aujourd’hui, sur la base de ses savoir-faire, la société a développé sa gamme sur le marché prometteur des accumulateurs d’hydrogène. L’idée de départ étant que la société bénéficie des compétences nécessaires à l’élaboration et la fabrication de réservoirs à hydrogène, ROTH2 compte profiter du fort développement attendu de la consommation de ce gaz, qui se fonde évidemment sur la transition énergétique et la possibilité de produire de l’énergie à faible (voire sans) empreinte carbone.

Des marchés en croissance

Les marchés visés par ROTH2 sont le transport de tous les gaz pour les industriels tels que LINDE, Air Liquide déjà adressés par les réservoirs de type 4 entre autres, mais aussi ceux de la mobilité (par exemple tanks et réservoirs équipant typiquement des camions).

Ces marchés sont appelés à se développer considérablement, considérant que le secteur des transports est l’un des plus polluants en termes d’émission de gaz à effet de serre (20% du total au niveau mondial selon l’IEA). C’est donc l’un des principaux secteurs où le développement de l’utilisation de l’hydrogène sera favorisé, avec des économies potentielles très substantielles en termes d’émissions.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la nécessité de produire des obus en Europe est apparue de plus en plus déterminante : d’une part pour soutenir l’Ukraine et d’autre part pour récupérer une certaine autonomie stratégique. Dans ce cadre, la technologie de ROTH2, qu’elle est la seule à détenir en Europe avec Faber, lui permet de faire des corps d’obus.

Un “green player”

ROTH2 a obtenu la licence européenne exclusive pour les réservoirs sous pression composite de type V développés par COVESS en collaboration avec Air Liquide.

Cette licence exclusive constitue un levier de développement considérable pour ROTH2. En effet, les principaux industriels du secteur comme Air Liquide ou Linde ont des besoins extrêmement importants qui ne sont pas aujourd’hui correctement couverts par le type IV. À titre indicatif, Air Liquide et ses partenaires ont besoin à terme de remplacer leur parc de containers qui est actuellement de 20 millions d’unités. Ceci représente un marché potentiel énorme qui pourrait rapidement représenter plus de 500 000 unités par an rien que pour Air Liquide et ses partenaires.

Un potentiel d’appréciation significatif

Notre valorisation ressort à €2.28/titre. Elle repose sur le business plan du groupe que nous jugeons prudent, là encore en raison des perspectives de développement des marchés du groupe et son entrée sur de nouveaux marchés (type V, obus…). Notre recommandation ressort donc à Achat avec un potentiel de revalorisation de c.+120%.