Un nouvel ETF affronte l' angoisse de rater quelque chose

(NEWSManagers.com) - La peur de rater quelque chose, ou syndrome FOMO, est " une sorte d'anxiété sociale caractérisée par la peur constante de manquer une nouvelle importante ou un autre événement quelconque donnant une occasion d'interagir socialement " , selon une définition de Wikipedia. Alimentée par les nouvelles technologies, cette peur peut expliquer les usages compulsifs de nos téléphones portables.

Un nouvel ETF lancé aux Etats-Unis se propose d' apporter une réponse à cette angoisse. Appelé FOMO, le produit créé par Tuttle Capital Management permet aux investisseurs de s' exposer aux tendances et entreprises du marché favorisées en temps réel par les investisseurs particuliers et institutionnels.

Le fonds, coté aux Etats-Unis sur le CBOE, sera investi dans des thématiques à la mode. " Le problème de la plupart des ETF thématiques est qu' ils n'investissent que sur un seul domaine du marché, qu' ils ne sont pas suffisamment souvent rééquilibrés pour rester en phase avec ce qui se passe sur les marchés, et qu' ils ont tendance à être trop fortement concentrés " , observe Matthew Tuttle, le directeur général et directeur des investissements de Tuttle Capital Management, dans un communiqué. " FOMO peut bouger son exposition vers tout ce qui s' avère être à la mode, il est rééquilibré chaque semaine et peut ainsi rester en phase avec les tendances du marché, et il pondère les titres de manière appropriée " .