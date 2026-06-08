Un nouvel élan pour la transition énergétique

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Résilience de l'économie américaine, nouvelle hausse de l'inflation en zone euro, la hausse des salaires au Japon… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

La crise énergétique actuelle met en évidence les vulnérabilités liées à l'énergie importée, en particulier en Europe et en Asie. La plupart des pays ont mis en place des mesures ciblées sous forme de baisses d'impôts et de subventions sur les carburants.

De plus, l'Union européenne (UE) a accordé aux États membres une plus grande marge de manœuvre budgétaire pour aider les ménages et les entreprises à réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Alors que les investissements dans la transition verte sont bénéfiques d'un point de vue environnemental, ils renforcent également la sécurité énergétique et améliorent la résilience économique à long terme. La part du solaire et de l'éolien dans la production mondiale d'électricité a d'ores et déjà progressé de manière significative (22 % en avril 2026).

À l'avenir, les défenseurs des énergies vertes mettront en avant le fait que les consommateurs dépendent largement des énergies fossiles, alors qu'une énergie produite localement est plus fiable. La crise devrait donc accélérer la transition vers les énergies propres et créer des opportunités d'investissement tout au long de la chaîne de valeur à l'échelle mondiale.

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