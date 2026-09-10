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Un nouveau tour de vis de la BCE devient plus probable, selon des économistes
information fournie par AOF 10/09/2026 à 16:32
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(Zonebourse.com) - Si la hausse des taux de la BCE annoncée en début d'après-midi était sans surprise, des éléments de son communiqué viennent renforcer l'hypothèse qu'il ne s'agira pas de son dernier tour de vis monétaire de l'année, aux yeux d'économistes réagissant à l'événement.

Comme largement anticipé par les économistes, le Conseil des gouverneurs a décidé d'augmenter ses trois taux d'intérêt directeurs de 25 points de base, portant les taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal à respectivement 2,50%, 2,65% et 2,90%.

"Au-delà de cette mesure en soi, il est important de noter que la BCE a profité de cette réunion pour reconnaître que l'économie est plus solide et que les perspectives d'inflation sont plus tenaces qu'elle ne l'avait prévu il y a encore quelques mois", souligne Felix Feather, économiste chez Aberdeen.

En effet, la projection de référence de la BCE pour la croissance économique de la zone euro se situe à 0,9% en 2026, 1,4% en 2027 et 1,5% en 2028, des taux qui ont été revus à la hausse pour 2026 et 2027, principalement en raison de la capacité de résistance plus forte que prévu de l'économie de la zone.

Toujours selon son nouveau scénario de référence, l'inflation totale devrait s'élever en moyenne à 3,0% en 2026, 2,5% en 2027 et 2,1% en 2028 (et à respectivement 2,5%, 2,6% et 2,3% hors énergie et produits alimentaires), des prévisions confirmées pour 2026, mais relevées pour 2027 et 2028.

Dans son communiqué, l'institution francfortoise a mis en avant le choc énergétique, soulignant que "le conflit au Moyen-Orient continue de générer des tensions sur l'inflation, qui devrait rester largement supérieure à l'objectif pendant une période prolongée".

Si elle ne s'engage pas à l'avance sur une trajectoire de taux particulière, la BCE "se tient prête à ajuster l'ensemble de ses instruments, dans le cadre de son mandat, pour assurer la stabilisation de l'inflation au niveau de son objectif de 2% à moyen terme et pour préserver la bonne transmission de la politique monétaire".

Vers une nouvelle hausse des taux en décembre ?

"Dans l'ensemble, la décision d'aujourd'hui indique que le Conseil des gouverneurs est de moins en moins convaincu que 2,50% soit nécessairement le point d'arrivée de ce cycle de relèvement de taux", juge Felix Feather, qui anticipe une nouvelle hausse en décembre.

"Plutôt que de signaler la fin du resserrement monétaire, la formulation du résumé de la décision laisse la porte ouverte à de nouvelles hausses des taux si les pressions inflationnistes ne s'atténuent pas", pointe en effet l'économiste d'Aberdeen.

"Une nouvelle hausse des taux directeurs avant la fin de l'année n'est plus un scénario improbable", juge lui aussi Olivier Dubs, gérant senior chez J.P. Morgan Private Bank, considérant que si la BCE a agi comme prévu ce jeudi, "c'est ce qui a accompagné cette décision qui compte davantage".

"En laissant la porte ouverte à un resserrement supplémentaire, la BCE a clairement indiqué qu'un risque inflationniste alimenté par l'énergie reste très présent", estime-t-il, prévenant d'ailleurs qu'une hausse additionnelle des taux directeurs ne constituerait pas nécessairement un plafond.

Selon ce professionnel des marchés, "la probabilité d'une nouvelle hausse des taux directeurs avant la fin de l'année a donc augmenté, et la trajectoire à partir d'ici dépendra fortement de l'évolution du contexte géopolitique".

"Les risques inflationnistes pourraient augmenter et une nouvelle hausse en décembre est plus probable qu'un statu quo, mais la BCE doit encore agir avec prudence", réagit enfin Mark Wall, économiste européen en chef de Deutsche Bank.

"L'économie s'est montrée résiliente au cours des six derniers mois, mais la hausse rapide des prix de l'essence signifie que le choc négatif de l'offre s'intensifie. Ceci finira par nuire à la croissance. La question est de savoir de combien et quand", prévient-il.

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