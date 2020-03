Un nouveau gérant chez Lyxor

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire Lyxor Asset Management vient de recruter Olivier Benhamou en qualité de gérant de portefeuille, ainsi que l'indique le profil Linkedin de l'intéressé.

Olivier Benhamou travaillait précédemment chez Groupama AM où il structurait des fonds mélangeant gestion active et dérivés entre 2017 et 2020. Il a auparavant évolué plusieurs années au sein des affiliés de Natixis Investment Managers. Olivier Benhamou a notamment occupé les fonctions de responsable du pricing pour les actions, obligations et cross-assets chez Natixis AM (aujourd'hui Ostrum AM) ainsi que celles de gérant de portefeuille cross-assets et de structureur chez Seeyond.