Un nouveau bureau pour la SFAF

(Zonebourse.com) - Martine Léonard remplace Florence Priouret à la présidence de la Société française des analystes financiers.

Nouvelle équipe, nouvelle présidente. Le 7 septembre dernier, le conseil d'administration de la SFAF a procédé au renouvellement de son bureau.

Ainsi que le précise le communiqué, "cette élection fait suite aux démissions de Florence Priouret, présidente sortante, Hubert Mathet, trésorier sortant, de Louis François Hongre, membre du bureau, ainsi que de Jean-Florent Rérolle, administrateur, dont le conseil d'administration a pris acte ce même jour."

C'est désormais Martine Léonard qui préside la société française des analystes financiers, avec à ses côtés deux vice-présidents, Antoine Nodet et Nicolas d'Hautefeuille, ce dernier étant également trésorier. Le conseil d'administration est complété par Laurent Dubois, Marine Fetrossi et Séverine Piot-Deval.

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