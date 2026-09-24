Un ministre polonais affirme que l'incendie de la station Starlink était un acte de sabotage

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(Ajoute des détails et du contexte)

Un incendie qui s'est déclaré mercredi soir dans une station Starlink en Pologne et qui a ravagé son système d'alimentation électrique et son générateur de secours était un acte de sabotage visant à perturber les services Internet, notamment ceux destinés à l'armée ukrainienne, a déclaré un ministre du gouvernement.

La Pologne est en état d'alerte renforcé face aux actes de sabotage depuis l'invasion de l'Ukraine voisine par la Russie en 2022. La Russie a nié à plusieurs reprises toute implication dans de tels incidents.

« L’incendie a ravagé la centrale électrique et le générateur; il est clair que cet acte de sabotage visait délibérément à mettre la station hors service — coupant ainsi la connexion Internet… et perturbant l’accès à Internet pour diverses institutions, notamment l’armée ukrainienne », a déclaré le vice-Premier ministre polonais Krzysztof Gawkowski.

Il a précisé que la centrale, située dans le centre de la Pologne, fonctionnait désormais normalement. L’Ukraine ne s’est pas exprimée publiquement pour indiquer si l’incendie avait entraîné des perturbations de son côté.

M. Gawkowski a indiqué que l’identité des responsables de l’incendie n’avait pas été établie, mais que « de nombreux indices suggèrent que cela s’inscrit dans la nouvelle doctrine d’attaque de la Russie ».

« Même si tout fonctionne aujourd’hui, nous devons reconnaître, comme l’a récemment souligné le Premier ministre (Donald) Tusk, qu’il s’agit là d’un élément de la guerre hybride », a-t-il déclaré.

Elon Musk a activé les services Starlink au-dessus de l’Ukraine en 2022 après que Kyiv eut lancé un appel à l’aide dans les premiers jours qui ont suivi l’invasion à grande échelle de la Russie. La Pologne a précédemment indiqué qu’elle prenait en charge l’abonnement de l’Ukraine au service Starlink .

Malgré les désaccords ultérieurs entre Musk et les responsables ukrainiens concernant ses opinions sur la guerre, l’armée ukrainienne s’appuie sur des dizaines de milliers de terminaux Starlink pour ses communications sur le champ de bataille et certaines opérations de drones.

Musk a également accepté de désactiver cette année des milliers de terminaux Starlink russes issus du « marché gris » en Ukraine, ce qui a causé des problèmes aux forces russes.

L’Ukraine cherche désormais à utiliser également ces terminaux pour mener des attaques sur le territoire russe.