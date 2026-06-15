Un méthanier a franchi le détroit d'Ormuz après la conclusion d'un accord entre les États-Unis et l'Iran, mais les armateurs restent prudents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le méthanier Disha quitte le détroit et met le cap sur l'Inde - Données LSEG et Kpler

* Les armateurs japonais saluent l'accord, mais restent attentifs aux détails, notamment le déminage

(Réécriture et ajout de commentaires d'armateurs japonais et d'analystes) par Emily Chow, Kentaro Okasaka et Jeslyn Lerh

La société indienne Petronet PLNG.NS a fait passer un méthanier par le détroit d'Ormuz, la seule expédition enregistrée lundi depuis que les États-Unis et l'Iran ont conclu un accord de paix visant à rouvrir cette voie navigable stratégique, selon les données de suivi des navires .

Ce trafic limité souligne la prudence des armateurs, qui ont salué l'accord mais attendent encore plus de détails – notamment sur le déminage du détroit – avant d'autoriser leurs navires à le traverser.

Les cours mondiaux du pétrole ont chuté d'environ 4 % lundi, alors que les États-Unis et l'Iran devraient signer vendredi en Suissele protocole d'accord qui définira les mesures à prendre pour reprendre le trafic maritime dans le détroit.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui a débuté le 28 février, a largement interrompu le trafic maritime dans le détroit, voie de transit pour environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel liquéfié, ainsi que pour des produits essentiels tels que l'aluminium et l'urée.

Le méthanier Disha a chargé sa cargaison à Ras Laffan, au Qatar, les 1er et 2 mars, et se trouvait depuis lors à l'ouest du détroit, selon les données de Kpler et de LSEG.

Bien que les données de suivi des navires n'indiquent pas la destination du méthanier, une source proche du dossier a déclaré que la cargaison serait livrée au terminal de Dahej, en Inde.

Petronet n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Selon les données de suivi des navires de Kpler, environ 155 navires-citernes transportant du pétrole et des produits chimiques se trouvaient dans la région du golfe Persique au 15 juin, contre 201 à la fin du mois de mai.

Oil Brokerage estimait quant à lui ce nombre à 215 navires-citernes.

“Nous pensons que des passages libres devront s’établir au fil des semaines pour que l’ensemble de la communauté maritime reprenne confiance”, a déclaré Anoop Singh, responsable mondial de la recherche maritime chez Oil Brokerage.

“D'ici là, les taux de fret physiques resteront probablement élevés et les échanges commerciaux resteront faibles.”

En cas de navigation sans restriction, l'accumulation de trafic de part et d'autre pourrait être résolue en 8 à 10 jours selon les calculs d'OB, a déclaré M. Singh.

“De plus, par mesure de précaution, les armateurs ont positionné près de 60 VLCC (Very Large Crude Carriers) de plus que d’habitude à quelques jours de leur arrivée dans les ports situés à l’ouest d’Ormuz.”

Un porte-parole de l’Association japonaise des armateurs a déclaré lundi que, bien que le groupe se réjouisse de l’accord de paix , il souhaitait “attendre encore un peu pour obtenir des informations plus concrètes” lorsque le pacte entre les États-Unis et l’Iran sera signé le 19 juin.

Des informations avaient fait état de la pose de mines dans la zone, a indiqué le porte-parole, ajoutant: “Compte tenu de la situation, nous ne pouvons pas simplement dire: "Très bien, allons-y" en nous basant uniquement sur les informations relatives à l’accord.”

Nippon Yusen 9101.T , le plus grand transporteur maritime du pays, a déclaré espérer que les opérations reviendraient à la normale dès que possible, mais un porte-parole a ajouté qu’il était trop tôt pour se prononcer sur les horaires des navires liés au Japon bloqués dans le Golfe.

Il a refusé de préciser combien de navires de la compagnie se trouvaient encore dans le Golfe.

Un porte-parole de Mitsui O.S.K. Lines 9104.T a déclaré: “Bien que nous soyons conscients des signes de progrès vers un cessez-le-feu, notre politique reste inchangée; nous ne reprendrons la navigation qu’une fois que la sécurité aura été pleinement confirmée.”