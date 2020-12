Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un membre présumé du Hezbollah condamné pour le meurtre d'Hariri Reuters • 11/12/2020 à 12:11









par Stephanie van den Berg LA HAYE, 11 décembre (Reuters) - Le Tribunal spécial des Nations unies pour le Liban (TSL) a condamné vendredi un membre présumé du Hezbollah à cinq peines de prison à perpétuité pour son implication dans l'attentat à la camionnette piégée ayant coûté la vie à l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri et à 21 autres personnes en février 2005 à Beyrouth. Le procès s'était déroulé en l'absence du principal accusé, Salim Jamil Ayyash, qui n'a jamais été arrêté. Trois de ses complices présumés ont été acquittés, les preuves les incriminant ayant été jugées insuffisantes par les juges de La Haye. "L'attaque visait à répandre la terreur dans le Liban et c'est ce qu'il s'est passé", a relevé le juge australien David Re en prononçant le jugement. "La chambre de jugement considère qu'elle doit imposer la peine maximale pour chacun des cinq crimes", a-t-il ajouté. Salim Jamil Ayyash a été reconnu coupable en août de complot en vue de commettre un acte de terrorisme, association de malfaiteurs, commission d'actes de terrorisme, homicide intentionnel avec préméditation et tentative d'homicide intentionnel. Rafik Hariri, chef de file de la communauté sunnite qui avait des liens étroits avec les Etats-Unis, des pays occidentaux et des alliés sunnites dans le Golfe, était considéré comme une menace pour l'influence de l'Iran et de la Syrie au Liban. Son assassinat le 14 février 2005 à Beyrouth, a plongé le Liban dans sa plus grave crise depuis la guerre civile (1975-1990), entraînant le retrait des troupes syriennes et ouvrant la voie à des années de confrontation entre les différents courants politiques du pays. (Nicolas Delame pour la version française, édité par Blandine Hénault)

