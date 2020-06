Un membre de l'AFG reconduit au sein du comité consultatif de l'ESMA

(NEWSManagers.com) - La directrice des gestions d' actifs de l' Association Française de la Gestion financière (AFG), Adina Gurau Audibert, a été reconduite pour quatre ans au sein du comité consultatif de l' Autorité européenne des marchés financiers (ESMA). Elle en est membre depuis janvier 2019.

Ce comité consultatif des marchés financiers de l' ESMA (SMSG - Securities and Markets Stakeholder Group) est établi selon le règlement constitutif de l' ESMA et a pour rôle de faciliter la consultation par l' Autorité des principaux acteurs des marchés financiers. Il fournit à l' ESMA des avis et des conseils sur ses travaux de régulation et doit être consulté sur les normes techniques, les directives et les recommandations de l' Autorité.

Le nouveau comité sera composé de 30 personnes issues de différents pays européens et représentant les principales parties représentatives concernées par l' action de l' ESMA.