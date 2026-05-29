Un médicament de Bristol Myers ralentit la progression du myélome chez les patients difficiles à traiter

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Michael Erman

Bristol Myers Squibb BMY.N a annoncé vendredi que son médicament expérimental oral, le mezigdomide, avait ralenti la progression de la maladie lors d'un essai clinique de phase avancée mené auprès de patients atteints d'un myélome multiple dont la maladie avait récidivé ou qui n'avaient pas répondu à d'autres traitements.

Le laboratoire pharmaceutique a indiqué que son essai SUCCESSOR-2 avait montré que l'ajout de mezigdomide à un traitement standard associant le carfilzomib, commercialisé sous le nom de Kyprolis par Amgen AMGN.O , et le stéroïde dexaméthasone réduisait de 52% le risque de progression de la maladie ou de décès, par rapport au traitement standard seul.

La survie médiane sans progression, c'est-à-dire le délai avant que la maladie ne commence à s'aggraver, était de 18 mois pour les patients ayant reçu le médicament de Bristol Myers, contre 8,3 mois pour le groupe témoin.

Les résultats sont présentés lors du congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology à Chicago.

Le mezigdomide appartient à une classe de médicaments appelés modulateurs de la ligase Cereblon E3 (CELMoD), tout comme l'iberdomide, un autre traitement contre le myélome développé par Bristol Myers. La FDA américaine devrait se prononcer sur l'autorisation de mise sur le marché de l'iberdomide en août.

Cristian Massacesi, directeur médical de Bristol Myers, a déclaré lors d'une interview que l'étude sur le mezigdomide portait sur des patients atteints d'un cancer du sang à un stade très avancé.

“Le bénéfice que nous avons observé... est remarquable compte tenu de la population traitée, ce qui témoigne également de la puissance de ces médicaments”, a déclaré Cristian Massacesi.

Le taux de réponse global était de 80,2% chez les patients sous traitement par le mezigdomide, contre 53,4% pour ceux sous traitement standard. Environ trois fois plus de patients ayant reçu le médicament de Bristol Myers, soit 27%, ont présenté une réponse complète, ce qui signifie généralement l'absence de cancer détectable.

Les données sur la survie globale ne sont pas encore disponibles.

Les effets secondaires du traitement étaient gérables, a indiqué la société, bien que 83,7% des patients sous mézigdomide aient présenté des événements indésirables significatifs, contre 56,5% dans le groupe témoin. L'événement indésirable le plus fréquent était la neutropénie, c'est-à-dire un taux anormalement bas d'un type de globules blancs.

Le mezigdomide, en tant que médicament oral, pourrait facilement être utilisé dans les cliniques d'oncologie de proximité où la plupart des patients atteints de myélome sont traités, a déclaré Adam Lenkowsky, directeur de la commercialisation chez Bristol Myers.

“D'après ce que nous disent les médecins, ils sont enthousiastes à l'idée de traitements par voie orale qui sont peu contraignants et peuvent offrir une meilleure expérience globale à leurs patients”, a déclaré Adam Lenkowsky.

La société envisage que ces nouveaux médicaments remplacent les anciens traitements de Bristol, le Revlimid et le Pomalyst, qui font face à la concurrence des génériques, dans les phases ultérieures du traitement, a déclaré Adam Lenkowsky.