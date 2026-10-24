Un médicament d'Amgen associé à une immunothérapie prolonge la survie dans le cadre d'un essai clinique sur le cancer du poumon

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* Les patients traités par Imdelltra ont survécu en moyenne 21,7 mois, contre 12,1 mois pour le groupe témoin

* Près de 80 % des patients traités par Imdelltra étaient encore en vie au bout d’un an

* Environ 21 % des patients traités par Imdelltra ont présenté des effets indésirables graves, contre 10,8 % des patients traités uniquement par Imfinzi

* Ces données ont été présentées lors du congrès de l’ESMO à Madrid

par Deena Beasley

L'Imdelltra d'Amgen AMGN.O , utilisé en association avec l’immunothérapie Imfinzi d’AstraZeneca

AZN.L , a réduit le risque de décès de 58 % par rapport au seul médicament d’Astra chez les patients atteints d’un cancer du poumon à petites cellules à un stade étendu, selon les données d’une étude présentées samedi lors d’un important congrès médical.

Imfinzi constitue actuellement le traitement de référence après une chimiothérapie chez les patients atteints de cette maladie très agressive et difficile à traiter, dont le cancer ne s'aggrave pas après la chimiothérapie initiale.

L’étude a révélé que les patients ayant reçu les deux médicaments ont survécu en moyenne 21,1 mois, contre 12,7 mois pour ceux traités uniquement par Imfinzi.

« Plus on administre Imdelltra tôt, plus le bénéfice clinique est important », a déclaré Paul Burton, directeur médical chez Amgen, société basée en Californie. Il a qualifié ces résultats de "sans précédent" pour l’avancement du traitement du cancer du poumon à petites cellules à un stade étendu.

Le prix catalogue d’Imdelltra aux États-Unis est d’environ 30 000 dollars par cycle, soit plus de 390 000 dollars par an. Selon les données de LSEG, les analystes de Wall Street estiment que les ventes annuelles atteindront plus de 2,5 milliards de dollars d’ici 2030.

Le médicament d’Amgen est actuellement autorisé chez les adultes atteints d’un cancer du poumon à petites cellules à un stade avancé qui s’est aggravé malgré une chimiothérapie, sur la base de données montrant qu’Imdelltra réduisait le risque de décès de 40 % .

Les résultats complets de l’essai mené auprès de 563 patients ont été présentés lors du congrès de la Société européenne d’oncologie médicale à Madrid et publiés dans le New England Journal of Medicine. Amgen avait précédemment annoncé que l’étude de phase III avait été couronnée de succès .

L’Imdelltra appartient à une classe de médicaments à double cible appelés anticorps bispécifiques, conçus pour amener les lymphocytes T du système immunitaire à entrer en contact avec les cellules cancéreuses afin de les détruire. L’Imfinzi est un type d’immunothérapie plus ancien qui bloque essentiellement le mécanisme utilisé par les tumeurs pour se soustraire à l’attaque du système immunitaire.

La plupart des cas de cancer du poumon sont de type non à petites cellules, tandis que jusqu’à 15 % correspondent à la variante à petites cellules ciblée par Imdelltra. Selon les Instituts nationaux de la santé américains, environ 250 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année dans le monde.

Très peu de personnes chez qui un cancer du poumon à petites cellules a été diagnostiqué sont éligibles à une intervention chirurgicale, et la plupart reçoivent dans un premier temps une radiothérapie et une chimiothérapie, a précisé Paul Burton.

Les taux de survie dépendent du moment où le cancer est diagnostiqué, mais le taux global de survie à cinq ans n’est que d’environ 9 %, selon l’American Cancer Society.

Amgen a indiqué que près de 80 % des patients de l’essai traités par l’association thérapeutique étaient encore en vie après un an, contre 53 % de ceux sous Imfinzi seul, alors que le suivi des patients se poursuit.

Des effets indésirables graves, notamment une baisse du nombre de globules blancs, sont survenus chez 20,9 % des patients sous double traitement et chez 10,8 % de ceux sous traitement unique. Une affection potentiellement dangereuse connue sous le nom de syndrome de libération de cytokines, une réponse inflammatoire agressive, a été signalée chez 49,6 % des patients ayant reçu Imdelltra. Cependant, un seul cas était grave et aucun décès lié au syndrome de libération de cytokines n’a été enregistré.

Les événements indésirables ont conduit à l'arrêt du traitement combiné chez 5,7 % des patients de l'essai et chez 5,8 % des patients ayant reçu uniquement Imfinzi.