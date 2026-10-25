Israël impose un bouclage de la Cisjordanie mardi, jour des élections

Des soldats israéliens en patrouille, le 24 octobre 2026 à Hébron, en Cisjordanie occupée ( AFP / JOHN WESSELS )

Israël va imposer un bouclage de la Cisjordanie le jour des élections législatives mardi, selon un communiqué de l'armée qui a lancé une vaste opération dans ce territoire palestinien occupé, après la mort de deux soldats tués par des assaillants plus tôt dans la semaine.

Quelque 2.000 Palestiniens ont été chassés de chez eux par l'armée samedi à Hébron, la plus grande ville de Cisjordanie occupée, après l'attaque menée vendredi par deux Palestiniens abattus à un point de passage près de Hébron, où quelques centaines de colons israéliens vivent au milieu des habitants palestiniens.

Le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, qui jouera sa survie politique lors du scrutin de mardi, s'était immédiatement rendu à Hébron après l'attaque. Il avait laissé entendre qu'une opération de plus grande ampleur se préparait en Cisjordanie, "comme il n'y en a pas eu depuis la guerre des Six-Jours" en 1967.

Dans un communiqué dimanche, l'armée a indiqué que "le niveau politique a(vait) approuvé une interdiction d'entrée et de sortie des travailleurs palestiniens dans l'ensemble de la Judée-Samarie (nom israélien pour la Cisjordanie, ndlr) et de la vallée du Jourdain, y compris les zones industrielles, ainsi que la fermeture de tous les points de passage terrestres pendant toute la journée des élections" mardi.

L'Autorité palestinienne, menacée vendredi par M. Netanyahu d'une "grosse surprise" à venir, a réclamé samedi des pressions internationales sur Israël allant au-delà de simples "condamnations".

"Action internationale urgente"

Des Palestiniens forcés par l'armée israélienne à évacuer leur habitation dans le quartier d'Ein Deir Baha, dans la ville d'Hébron, en Cisjordanie occupée, le 24 octobre 2026 ( AFP / JOHN WESSELS )

Face "aux menaces grandissantes de déplacement de population, de destruction, il faut une action internationale urgente", a déclaré le ministère palestinien des Affaires étrangères, demandant des "mesures concrètes et dissuassives".

Le ministre israélien de la Défense a affirmé que l'attaque de vendredi avait été menée "par une cellule du Hamas depuis un quartier de la ville d'Hébron". "Nous avons ordonné l'évacuation immédiate de ce quartier. Quelque 2.000 personnes ont été évacuées", a ajouté Israël Katz à la télévision publique israélienne.

Ces habitants "ne seront pas autorisés à revenir tant que nous n'aurons pas fini de régler tous les problèmes liés au Hamas à Hébron", a-t-il ajouté.

Dans le quartier d'Ein Dir Baha, des immeubles ont été marqués d'une croix pour signaler qu'ils ont été vidés de leurs habitants, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.

Dans les rues, seuls circulent les véhicules de l'armée israélienne, présente en force. Sur une maison dans les hauteurs, un drapeau israélien flotte désormais.

Des drapeaux israéliens placés sur des balcons après que l'armée israélienne a forcé des Palestiniens à évacuer le quartier d'Ein Deir Baha, dans la ville d'Hébron, en Cisjordanie occupée, le 24 octobre 2026 ( AFP / JOHN WESSELS )

Higazi Shawer al-Tamimi, commerçant de 70 ans, dit avoir été réveillé par l'armée à 01H00 du matin. Comme à ses voisins, on lui a ordonné de partir, lui donnant deux heures pour faire ses valises, regrouper ses documents importants, et trouver où aller.

Tout ça, "c'est parce que Benjamin Netanyahu veut gagner" les élections grâce au "sang des Palestiniens", peste-t-il. "Mais nous n'irons nulle part."

L'opération israélienne concerne pour l'heure un tiers de la ville, estime pour l'AFP le gouverneur d'Hébron, Khaled Dudin.

"Ils ont commencé par le quartier dont étaient originaires les assaillants, mais nous n'avons aucune garantie que l'opération ne s'étendra pas", ajoute-t-il, dénonçant une "punition collective" contre des civils innocents.

"Terroristes"

Le maire de la ville, Youssef al-Jaabari, a estimé à 250 le nombre de familles déplacées de force, promettant des solutions d'hébergement d'urgence.

Des bâtiments résidentiels vidés de ses occupants après que l'armée israélienne a forcé des Palestiniens à évacuer le quartier d'Ein Deir Baha, dans la ville d'Hébron, en Cisjordanie occupée, le 24 octobre 2026 ( AFP / JOHN WESSELS )

L'armée a annoncé l'arrestation d'une quarantaine de suspects, "dont des terroristes affiliés" au Hamas et au Jihad islamique, ainsi que des personnes soupçonnées notamment "de troubles à l'ordre public et de jets de pierres".

Après l'attaque de vendredi, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, pilier d'extrême droite du gouvernement également en campagne, a déclaré avoir personnellement ordonné des démolitions d'habitations jugées illégales.

Le Hamas, auteur de l'attaque sans précédent du 7-Octobre, n'a pas revendiqué celle de vendredi mais s'en est félicité, appelant les Palestiniens à en commettre d'autres.

La Cisjordanie connaît en ce moment un contexte de tensions croissantes, avec des colons radicaux bénéficiant de la tolérance voire du soutien du Premier ministre, qui multiplient les raids de plus en plus violents contre les habitants palestiniens.

Le groupe de défense des droits humains israélien Yesh Din a comptabilisé 672 incidents ces 26 derniers jours, la moitié durant la récolte des olives par les Palestiniens.