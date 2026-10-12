Un médicament anticancéreux radiopharmaceutique de Bristol Myers ralentit la progression d'une tumeur rare, selon une étude

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(Mise à jour des cours et ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 8 et 12)

par Siddhi Mahatole

Bristol Myers Squibb BMY.N a annoncé lundi que son traitement anticancéreux radiopharmaceutique expérimental avait considérablement ralenti la progression de la maladie chez des patients atteints de tumeurs gastro-intestinales et pancréatiques rares et avancées, dont la maladie avait progressé après un traitement antérieur.

L'action du laboratoire pharmaceutique a progresséde près de 2%.

Ce traitement, le RYZ101, que Bristol Myers a intégré à son portefeuille grâce à son rachat de RayzeBio pour 4,1 milliards de dollars, appartient à une classe de traitements anticancéreux très suivie qui agissent comme un “boulet de canon” pour détruire les cellules cancéreuses en acheminant des particules radioactives vers les tissus tumoraux ou les cellules associées à la tumeur.

Le RYZ101 utilise l’isotope radioactif actinium-225. L’essai clinique de phase avancéel’ a comparé aux traitements de référence chez des patients atteints de tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques (GEP-NET), dont la maladie avait progressé après un traitement à base de lutétium-177.

Les GEP-NET sont des cancers rares qui se développent dans les cellules productrices d’hormones du tractus gastro-intestinal et du pancréas.

Les grands laboratoires pharmaceutiques, notamment AstraZeneca AZN.L et Eli Lilly LLY.N , ont massivement investi dans les thérapies radiopharmaceutiques de nouvelle génération qui utilisent des isotopes radioactifs pour cibler les tumeurs.

Wall Street s’intéresse de près à la question de savoir si le RYZ101 et les traitements similaires pourront s’appuyer sur le succès des médicaments radiopharmaceutiques de Novartis

NOVN.S et aider les patients dont la maladie progresse après les traitements actuellement disponibles.

Les analystes de RBC Capital Markets ont déclaré que ces résultats validaient la plateforme radiopharmaceutique de Bristol Myers et pourraient renforcer la confiance dans les programmes concurrents du secteur.

Bristol Myers a indiqué que le profil de sécurité du médicament était conforme aux études précédentes et qu’elle prévoyait de discuter des données avec les autorités réglementaires.

La société n’a pas divulgué les données détaillées de l’étude, précisant que les résultats seraient présentés lors d’un prochain congrès médical.

Les patients poursuivront leur traitement et feront l’objet d’un suivi visant à évaluer leur survie globale.

Carter Gould, analyste chez Cantor Fitzgerald, s’est montré plus prudent, estimant que le RYZ101 ne devrait constituer qu’un moteur commercial modeste pour Bristol Myers, étant donné que de nouveaux traitements à base de plomb-212 émettant des particules alpha font leur apparition dans les premières lignes de traitement et pourraient réduire le marché potentiel du médicament.

Le RYZ101 fait également l’objet d’essais cliniques de phase précoce dans le cancer du sein métastatique à récepteurs hormonaux positifs.