Un médicament anti-cholestérol d'Amgen réduit de 25 % le risque de premier événement cardiaque

L'ajout du médicament anti-cholestérol Repatha d'Amgen AMGN.O au traitement standard a réduit de 25 % les événements cardiovasculaires majeurs chez les patients à risque qui n'ont jamais eu de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral, selon les résultats d'une vaste étude présentée samedi.

Dans cette étude portant sur plus de 12 000 patients, présentée lors de la réunion scientifique de l'American Heart Association à la Nouvelle-Orléans, le médicament injecté a réduit de 36 % le risque d'une première crise cardiaque.

C'est la première fois qu'un médicament d'une classe connue sous le nom d'inhibiteurs de PCSK9 s'avère efficace en prévention primaire, ce qui ouvre son utilisation à un plus grand nombre de patients, a déclaré Jay Bradner, responsable de la recherche et du développement chez Amgen, lors d'une interview.

Le Repatha a également réduit le risque relatif de décès cardiovasculaire de 21 % dans l'essai, bien que ce résultat n'ait pas été jugé statistiquement significatif.

En août, la Food and Drug Administration (FDA) a élargi l'autorisation de mise sur le marché du Repatha aux adultes présentant un risque accru d'événements cardiovasculaires majeurs en raison d'un taux de "mauvais" cholestérol LDL non contrôlé, en supprimant l'exigence préalable d'un diagnostic de maladie cardiovasculaire chez le patient.

"Avoir l'étiquette est merveilleux, mais avoir les données est important", a déclaré Jay Bradner, notant que les assureurs de santé et autres payeurs ont besoin de ces détails pour déterminer la couverture.

Le Repatha cible la PCSK9, une protéine qui maintient le cholestérol LDL dans le sang, et aide les personnes qui ne bénéficient pas des anciennes statines, qui bloquent la production de mauvais cholestérol par le foie.

Les ventes du médicament, approuvé pour la première fois en 2015, ont augmenté de 33 % par rapport à l'année précédente pour atteindre un total de 2,15 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025.

Le mois dernier, Amgen a lancé des ventes directes aux consommateurs de Repatha pour les patients américains qui paient comptant, à 239 dollars par mois, soit près de 60 % de moins que le prix de liste du médicament, qui est de 573 dollars.

Des concurrents développent des pilules PCSK9. Merck MRK.N présentera plus tard lors de la réunion de l'AHA des données sur son médicament oral quotidien expérimental, le décanoate d'enlicitide, y compris les résultats d'un essai de phase 3 chez des adultes présentant un taux de cholestérol élevé et des antécédents d'événements cardiovasculaires majeurs tels qu'une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.