Un médecin rencontré par Poutine la semaine dernière testé positif

MOSCOU, 31 mars (Reuters) - Un médecin que le président russe Vladimir Poutine a rencontré la semaine dernière lors de la visite d'un hôpital à Moscou a été testé positif au coronavirus, rapporte mardi la chaîne de télévision d'Etat Rossiya 24. Le chef de l'Etat russe s'est rendu mardi dernier à l'hôpital Kommunarka où il s'est entretenu avec le médecin chef de l'établissement Denis Protsenko. Ni l'un ni l'autre ne portaient d'équipement de protection au moment de leur échange. "Tout va bien", a assuré le Kremlin, cité par l'agence de presse RIA, rappelant que Vladimir Poutine était testé régulièrement. A ce jour, l'épidémie de coronavirus, apparue en Chine en décembre avant de se propager dans le reste du monde, a contaminé 2.337 personnes en Russie et provoqué 17 décès, selon le bilan officiel établi par les autorités russes. (Poliva Devitt, version française Marine Pennetier, édité par Bertrand Boucey)

