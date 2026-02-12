 Aller au contenu principal
Un législateur russe de haut rang déclare qu'il n'est pas prévu de bloquer Google en Russie
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anton Gorelkin, membre du parlement russe et vice-président de sa commission des technologies de l'information, a déclaré jeudi qu'il n'était pas prévu de bloquer Google en Russie.

Le Kremlin a confirmé plus tôt dans la journée que la Russie avait commencé à bloquer WhatsApp.

