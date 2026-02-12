Un législateur russe de haut rang déclare qu'il n'est pas prévu de bloquer Google en Russie

Anton Gorelkin, membre du parlement russe et vice-président de sa commission des technologies de l'information, a déclaré jeudi qu'il n'était pas prévu de bloquer Google en Russie.

Le Kremlin a confirmé plus tôt dans la journée que la Russie avait commencé à bloquer WhatsApp.