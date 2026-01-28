Un législateur américain examine de près le projet de Ford de produire des batteries à partir de la technologie CATL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président républicain d'une commission de la Chambre des représentants des États-Unis examine attentivement le projet de Ford F.N de réorienter ses installations américaines de fabrication de batteries pour produire des cellules au phosphate de fer-lithium et des systèmes de stockage d'énergie à l'échelle du réseau en utilisant une technologie sous licence de l'entreprise chinoise CATL 300750.SZ .

Dans une lettre adressée au directeur général de Ford, Jim Farley, le représentant John Moolenaar a déclaré que le plan de Ford soulevait des inquiétudes. "Le plan d'affaires révisé de Ford soulève d'importantes questions quant à savoir si les conditions de licence initiales ont été mises à jour, élargies ou modifiées de quelque manière que ce soit pour tenir compte de la nouvelle orientation de l'entreprise vers les systèmes de stockage d'énergie et les marchés des centres de données", a écrit Moolenaar, demandant à Ford de répondre à une série de questions sur l'accord avec CATL.