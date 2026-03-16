Municipales à Paris: Bournazel pose ses conditions à Dati

Emmanuel Grégoire, candidat socialiste à la mairie de Paris, après les résultats du 1er tour des municipales, le 15 mars 2026 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Le candidat Horizons/Renaissance à la mairie de Paris Pierre-Yves Bournazel est au coeur lundi de tractations, pressé par Rachida Dati de faire alliance à droite pour ravir la capitale après 25 ans de règne socialiste.

A gauche, aucune alliance ne semble se dessiner, le candidat de la gauche unie hors LFI Emmanuel Grégoire, arrivé largement en tête du premier tour dimanche, écartant lundi de nouveau toute alliance avec la candidate Insoumise Sophia Chikirou.

Après la qualification in extremis de l'eurodéputée d'extrême droite Sarah Knafo (10,4%), les regards sont tournés vers Pierre-Yves Bournazel, pressé par l'ensemble de son camp et notamment Edouard Philippe de s'allier à Mme Dati, candidate LR soutenue par le MoDem et l'UDI, malgré leurs relations notoirement exécrables. Il termine à 11,34% des voix et fait figure d'arbitre pour le second tour.

"Nous allons travailler avec @pybournazel à un projet d'alternance. C'est la vie des Parisiennes et des Parisiens pendant les six prochaines années qui est en jeu", a posté sur X Mme Dati, qui a réalisé un score bien moins élevé qu'espéré (25,46%), plus de douze points derrière M. Grégoire (37,98%).

La maire du VIIe arrondissement, réélue haut la main dans son fief, a proposé une fusion des listes à son concurrent de centre-droit , ce qu'elle avait jusqu'à présent exclu.

- "Préalables" -

Mais les tractations sont compliquées, M. Bournazel ayant fixé plusieurs "préalables" à l'union, en demandant notamment à Mme Dati de la "clarté" sur "le refus des extrêmes", à savoir toute alliance avec Sarah Knafo.

Selon l'équipe de campagne de M. Bournazel, le conseiller de Paris et la maire du VIIe arrondissement se sont vus une première fois ce lundi après-midi, mais Mme Dati n'avait pas encore répondu favorablement à ses requêtes.

Chez Horizons, une commission d’investiture est prévue mardi matin. "Sauf à ce que le deal ne soit vraiment pas juste, je ne vois pas dans quel monde il peut refuser" la fusion, souffle une source au sein du parti.

Pierre-Yves Bournazel, qui jusqu'ici campait sur une position "Ni Grégoire, ni Dati", doit s'exprimer vers 20H00.

Rachida Dati (LR) s'exprime après les résultats du 1er tour des municipales, le 15 mars 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Devant des journalistes près de son QG, il a rappelé que lui et Mme Dati souhaitaient "tous les deux l'alternance à Paris".

Il appelle aussi la candidate à "changer le ton de cette campagne", Mme Dati ayant qualifié son concurrent d'"incarnation physique de la droite la plus bête du monde".

Si alliance il y a, elle sera de raison plus que de coeur, lui-même ayant dépeint Mme Dati comme sa "meilleure ennemie" dans un livre paru en janvier. M. Bournazel, qui fut son conseiller en communication quand elle était garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy, évoque "une personne en état d'ébriété narcissique".

Emmanuel Grégoire n'a pas manqué de pointer les contradictions de M. Bournazel, étrillant sur X un candidat qui "se disait candidat de la probité" mais "pousse aujourd'hui pour une alliance avec une candidate renvoyée devant le tribunal correctionnel pour corruption".

L'ex-ministre de la Culture sera jugée en septembre pour corruption et trafic d'influence. Des faits qu'elle conteste mais qui l'exposent à des peines allant jusqu'à dix ans d'emprisonnement et cinq ans d'inéligibilité.

- Macron favorable à la fusion -

Part des voix obtenues au 1er tour des élections municipales 2026 à Paris (scrutin municipal) des listes qualifiées ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Selon un cadre macroniste, Emmanuel Macron est favorable à la fusion Dati-Bournazel et a appelé hier soir Rachida Dati et Edouard Philippe.

Les candidats ont jusqu'à mardi 18H00 pour déposer leurs listes de second tour.

Sitôt qualifiée, Sarah Knafo a proposé lundi à Rachida Dati d'accepter sa "main tendue" pour faire une alliance sans accord d'appareil au second tour.

Régulièrement interrogée sur une possible alliance avec la candidate Reconquête, Mme Dati répond invariablement qu'elle aurait davantage à perdre qu'à y gagner, avec une possible fuite des électeurs du centre-droit.

(g-d) Montage photos du 15 mars 2026 montrant les candidats à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, Rachida Dati, Sophia Chikirou, Pierre-Yves Bournazel et Sraah Knafo ( AFP / JOEL SAGET )

La surprise de ce premier tour vient aussi de l'Insoumise Sophia Chikirou, en troisième position avec 11,72% des voix, malgré une campagne qui a eu du mal à prendre dans les médias.

La députée de Paris a annoncé, sans surprise, qu'elle se maintiendrait au second tour si M. Grégoire refusait une fusion, ce que le député socialiste a rejeté une énième fois.

"Je ne demande rien à Sophia Chikirou, elle fera ce qu'elle veut", a déclaré Emmanuel Grégoire lors d'un déplacement dans le 13e arrondissement dont le maire, Jérôme Coumet, a été réélu dès le 1er tour.

Une stratégie que la cheffe des Ecologistes Marine Tondelier a jugé "risquée".

Sans proposer d'alliance avec Mme Chikirou, l'ex-candidate de la gauche à Matignon Lucie Castets, colistière d'Emmanuel Grégoire, a appelé les électeurs LFI à voter pour lui.