Un législateur américain examine de près le partenariat entre Ford et la société chinoise CATL dans le domaine des batteries

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le rapport ajoute un commentaire de Ford, plus de détails de la part du législateur, ainsi que le contexte) par David Shepardson

Le président républicain d'une commission de la Chambre des représentants américaine examine attentivement le projet de Ford F.N de réaffecter ses installations américaines de fabrication de batteries à la production de cellules au phosphate de fer lithié et de systèmes de stockage d'énergie à l'échelle du réseau, dans le cadre de son partenariat avec le géant chinois des batteries CATL

300750.SZ .

Dans une lettre adressée au directeur général de Ford, Jim Farley, le représentant John Moolenaar a fait part de ses inquiétudes concernant les projets du constructeur automobile de construire des batteries pour centres de données avec la technologie de CATL et a posé des questions sur le projet de Ford d'entrer dans le secteur du stockage de l'énergie avec CATL, et si des changements ont été apportés à l'accord de licence de l'entreprise avec CATL depuis que de nouvelles restrictions d'éligibilité ont été mises en place en vertu d'une loi approuvée l'année dernière.

"Le plan d'affaires révisé de Ford soulève d'importantes questions quant à savoir si les conditions de licence initiales ont été mises à jour, élargies ou modifiées de quelque manière que ce soit pour tenir compte de la nouvelle orientation de l'entreprise vers les systèmes de stockage d'énergie et les marchés des centres de données", a écrit Moolenaar, un républicain du Michigan, dans une lettre publiée mercredi.

En décembre, Ford a annoncé une dépréciation de 19,5 milliards de dollars et la suppression de plusieurs modèles de véhicules électriques. Ford a déclaré qu'il utiliserait ses usines de batteries du Kentucky et du Michigan pour produire des batteries de systèmes de stockage d'énergie, et qu'il prévoyait de mettre en service la capacité initiale dans les 18 mois.

Ford a déclaré que "l'expansion de la production de batteries LFP ici aux États-Unis n'est pas seulement un investissement dans la sécurité énergétique, c'est aussi un investissement dans les travailleurs américains. Chaque nouvelle installation est synonyme de milliers d'emplois manufacturiers hautement qualifiés et d'économies locales plus fortes"

L'entreprise a ajouté qu'elle était convaincue que ces batteries répondaient aux critères d'éligibilité au crédit d'impôt.

Moolenaar souhaite également que Ford réponde à la question de savoir s'il envisage de créer une coentreprise avec le constructeur automobile chinois BYD. "La Chine a déjà montré ces derniers mois qu'elle était prête à s'emparer de la chaîne d'approvisionnement de l'automobile. Il s'agit d'une vulnérabilité grave qui ne ferait qu'empirer si Ford s'engageait dans un nouveau partenariat avec BYD", a déclaré Moolenaar.

Ford a annoncé son intention de construire en 2023 une usine de batteries d'une valeur de 3 milliards de dollars dans le Michigan, qui fabriquera des cellules de batteries à l'aide de la technologie de CATL. L'usine devrait commencer à produire cette année. L'usine de Marshall, dans le Michigan, produira également des batteries pour la camionnette moyenne EV de Ford, d'une valeur de 30 000 dollars.