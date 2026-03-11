Un léger repli en vue à l'ouverture pour Wall Street, l'Iran inquiète toujours
A une demi-heure de la cloche de l'ouverture, les contrats futures sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 s'inscrivent en retrait de l'ordre de 0,2% ou 0,3%, préfigurant donc une tendance comparable à celle de la séance précédente.
Pour rappel, au coup de cloche final mardi soir, le Dow Jones s'est effrité de -0,07% à 47 707 points, le Nasdaq 100 a fini à -0,04% à 24 956 points et le S&P 500 s'est replié de -0,21% à 6 781 points.
En dépit de l'accalmie sur les cours du pétrole, la situation au Moyen-Orient continue de préoccuper les investisseurs, alors que la guerre entre la coalition israélo-américaine et l'Iran est entrée dans son 12e jour.
"Les participants au marché ont trouvé un certain réconfort dans les propos de lundi du président Trump selon lesquels la guerre prendra fin "très bientôt" et tout est "pratiquement terminé"", rappelle Michael Brown, chez Pepperstone.
"Malgré cela, il y a encore un manque évident de progrès en matière de désescalade réelle, ainsi que de reprise significative du transit par le détroit d'Ormuz", souligne cependant le stratège de recherche.
Michael Brown pointe aussi que les services de renseignement américains auraient vu des signes indiquant que l'Iran pourrait déployer des mines dans le détroit, ce qui "compliquerait énormément le processus de réouverture".
Dans un tel contexte, les investisseurs devraient conserver les yeux rivés sur les cours du pétrole, les barils de WTI et de Brent fluctuant actuellement autour de 87 USD et 91 USD respectivement.
Une inflation américaine conforme aux attentes en février
Dévoilé il y a une demi-heure environ, l'indice des prix à la consommation (CPI) des Etats-Unis a augmenté à un rythme annuel de 2,4% en février, un taux stable par rapport à celui observé le mois précédent, conformément à l'estimation moyenne des analystes.
Le Département du Travail, qui publie ces chiffres, précise qu'en données sous-jacentes (c'est-à-dire hors énergie et produits alimentaires), le taux d'inflation annuel américain est aussi resté atone en février, à 2,5%, toujours en ligne avec le consensus.
Exprimée en variation d'un mois sur l'autre, la hausse des prix à la consommation s'est établie à 0,3% en données totales et à 0,2% en données sous-jacentes en février, après des hausses séquentielles de 0,2% et 0,3% respectivement en janvier.
C'est toutefois surtout l'indice des prix PCE, attendu vendredi avec les revenus et dépenses des ménages américains, qui pourrait retenir l'attention des investisseurs, dans la mesure où il est particulièrement surveillé par la FED.
Oracle rassure avec ses trimestriels
Dans l'actualité des valeurs, Oracle a rassuré les investisseurs mardi soir avec la publication de résultats de 3e trimestre comptable supérieurs aux attentes, portés par une forte demande pour ses services de cloud computing liés à l'intelligence artificielle.
Le chiffre d'affaires du géant des logiciels a atteint 17,2 MdsUSD, dépassant l'estimation moyenne des analystes fixée à 16,9 MdsUSD, tiré en particulier par une croissance de 44% de ses revenus liés au "cloud" à 8,9 MdsUSD.
"La demande de cloud pour la formation et l'inférence en IA continue de croître plus rapidement que l'offre. De plus, certains des plus grands consommateurs de capacité cloud IA ont récemment considérablement renforcé leur position financière", expliquait Oracle.
"Ces dynamiques de marché permettront à Oracle de répondre confortablement et probablement de dépasser nos prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 et au-delà", poursuivait le géant informatique.
