Un jury américain déclare que Medtronic doit 382 millions de dollars à son rival dans le domaine des dispositifs médicaux dans le cadre d'un procès antitrust

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire de Medtronic au paragraphe 4 et du contexte de l'affaire aux paragraphes 3 à 9) par Mike Scarcella et Blake Brittain

Medtronic MDT.N doit 382 millions de dollars de dommages et intérêts à son concurrent Applied Medical Resources pour avoir illégalement monopolisé le marché des dispositifs chirurgicaux d'obturation des vaisseaux sanguins, a estimé jeudi un jury devant un tribunal fédéral de Californie.

Le jury de Santa Ana a estimé que Medtronic avait violé le droit de la concurrence en vendant son dispositif LigaSure à un prix inférieur au prix de revient et en l'associant à d'autres produits, selon l'avocat d'Applied Medical, qui vend un dispositif concurrent appelé Voyant.

L'avocat d'Applied a également déclaré qu'un juge pourrait tripler le montant de l'indemnisation sur la base des conclusions du jury.

Medtronic a déclaré dans un communiqué qu'elle ferait appel et que les chirurgiens "choisissent le dispositif LigaSure de Medtronic à maintes reprises parce qu'il est plus performant que le Voyant d'Applied".

L'action en justice porte sur les pratiques contractuelles de Medtronic concernant le LigaSure, qui est utilisé, comme le Voyant, pour couper les tissus et sceller les vaisseaux sanguins au cours d'une intervention chirurgicale.

Dans son action en justice, Applied Medical accuse Medtronic de sous-évaluer le prix du LigaSure et de décourager les hôpitaux d'acheter les outils concurrents d'Applied par crainte de perdre les remises accordées sur des articles sans rapport avec le LigaSure.

La plainte mettait également en cause les contrats de Medtronic avec les hôpitaux, affirmant qu'ils fonctionnaient comme des accords d'exclusivité qui empêchaient Applied de vendre ses dispositifs.

Medtronic a répliqué au procès que ses contrats d'engagement n'étaient pas exclusifs et n'obligeaient pas les clients à acheter à un certain niveau. Medtronic a également déclaré que de tels contrats étaient la norme dans l'industrie des dispositifs médicaux.

Applied Medical n'a pas présenté de preuves montrant qu'un hôpital avait été empêché d'acheter un autre dispositif, a déclaré Medtronic au tribunal.