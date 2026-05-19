Un jury américain conclut que Takeda s'est livré à un stratagème anticoncurrentiel pour retarder la mise sur le marché d'un médicament générique contre la constipation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un jury déclare Takeda responsable envers les acheteurs de médicaments et les assureurs

* Cette affaire marque le premier verdict rendu par un jury contre un laboratoire pharmaceutique dans le cadre d'un recours collectif antitrust pour paiement inversé

* Les plaignants affirment que l'accord de 2014 avec Par concernant le brevet a retardé la mise sur le marché du générique d'Amitiza

(Ajout de commentaires de Takeda et de l'avocat des détaillants, ainsi que de détails supplémentaires sur l'affaire aux paragraphes 3 à 6, 14, 16, 18 et 19) par Nate Raymond

Lundi, un jury américain a jugé Takeda Pharmaceutical 4502.T responsable d'avoir causé environ 885 millions de dollars de dommages-intérêts en retardant la mise sur le marché d'une version générique de son médicament contre la constipation, Amitiza, par le biais d'un stratagème anticoncurrentiel.

À l'issue d'un procès de cinq semaines, les jurés de la cour fédérale de Bostonont donné raison auxgrossistes, assureurs, caisses d'assurance maladie et détaillants, dont CVS

CVS.N et Walgreens, qui affirmaient que ce retard les avait contraints à payer le médicament à un prix excessif.

Le montant de l'indemnisation pourrait atteindre plusieurs milliards de dollars. La loi fédérale antitrust , qui couvre l'essentiel des demandes des plaignants ,permet de tripler automatiquementle montant des dommages-intérêts , ce qui signifie que les 821,7 millions de dollars accordés par le jury pourraient grimper à 2,47 milliards de dollars.

La société japonaise Takeda a nié toute faute pendant le procès et a déclaré dans un communiqué qu'elle "ferait valoir avec vigueur" son appel.

"Nous estimons également que des erreurs ont été commises tant sur le plan des preuves que sur le plan juridique au cours du procès", a déclaré la société. "Bien que nous soyons déçus de ce résultat, nous remercions le jury pour son travail."

La société a indiqué qu’elle évaluait actuellement le montant de la provision qu’elle doit comptabiliser au titre de ce litige et qu’elle réviserait ses états financiers pour l’exercice précédent clos en mars.

PREMIÈRE VICTOIRE EN JUSTICE POUR LES PLAIGNANTS

Les poursuites, engagées en 2021, s’inscrivent dans une vague d’affaires visant les accords dits de « report de mise sur le marché contre rémunération », dans lesquels les fabricants de médicaments de marque paient leurs concurrents génériques pour qu’ils reportent le lancement de versions moins chères de médicaments en échange du règlement de litiges en matière de brevets. La Cour suprême des États-Unis a statué en 2013 que de tels accords pouvaient enfreindre la législation antitrust. Le verdict rendu lundi est le premier à voir un jury déclarer une société pharmaceutique responsable dans le cadre d’un recours collectif concernant de tels accords de « pay-for-delay » depuis la décision de la Cour suprême. Les trois procès précédents s’étaient soldés par des verdicts en faveur de la défense.

"Nous avons eu une chance incroyable d’avoir un jury engagé qui s’est vraiment présenté chaque jour et a pris son travail au sérieux", a déclaré Kristen Johnson, avocate des acheteurs de médicaments ayant intenté un recours collectif contre Takeda. "Ils ont compris que le fait de payer un concurrent a des conséquences réelles sur la concurrence.”

L'affaire portait sur l'Amitiza, un médicament développé par Sucampo Pharmaceuticals, qui s'était associé à Takeda pour commercialiser le produit aux États-Unis après son autorisation en 2006.

En 2012, Par Pharmaceutical a demandé l’autorisation de la FDA pour commercialiser une version générique de l’Amitiza. Sucampo et Takeda ont intenté un procès pour contrefaçon de brevet, tandis que Par a fait valoir que les brevets étaient invalides.

Les sociétés ont conclu un accord à l’amiable en 2014, Par acceptant de reporter le lancement de son générique jusqu’en janvier 2021, date à laquelle elle a été autorisée à vendre une version agréée de l’Amitiza, connue sous le nom de lubiprostone, fournie par Sucampo dans le cadre d’un accord de partage des bénéfices.

"RÉCOMPENSE"

Les avocats des plaignants ont déclaré que l'accord de règlement équivalait à une "récompense" de 210 millions de dollars qui a retardé la concurrence des génériques de six ans tout en offrant à Par un partenariat lucratif. Sucampo a ensuite été rachetée par Mallinckrodt en 2018. Mais Joshua Barlow, l'un des avocats de Takeda, a déclaré aux jurés lors de sa plaidoirie finale jeudi que l'accord était légal et favorable à la concurrence, affirmant que sans lui, le générique d'Amitiza n'aurait pas été disponible avant plusieurs années.

"Cela a renforcé la concurrence", a-t-il déclaré.

L'accord de licence de Takeda concernant l'Amitiza a pris fin en 2024, et la société ne commercialise plus ce médicament.

Le jury a accordé 474,9 millions de dollars aux acheteurs directs, tels que les pharmacies et les grossistes, et 63,2 millions de dollars aux assureurs et autres "payeurs finaux". Il a également accordé346,8 millions de dollars de dommages-intérêts à cinq détaillants ayant intenté des poursuites à titre individuel, dont 191 millions de dollars à CVS et 121 millions de dollars à Walgreens.

Jonathan Stratton, avocat des détaillants, a déclaré dans un communiqué que ce verdict "montre clairement que les laboratoires pharmaceutiques ne peuvent pas se soustraire à la concurrence en la monnayant".