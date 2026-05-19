Jusqu'à 181 millions de dollars la toile de Jackson Pollock : les chifffres d'une séance d'enchères records à New York

Selon le média spécialisé ARTnews , les opérations menées par Christie's sur l'oeuvre du peintre américain en font la quatrième vente aux enchères la plus chère jamais réalisée.

Une séance d'enchères à Christie's, à New York, en novembre 2017 (illustration) ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Pollock, Rothko, Brancusi, Miro... A l'occasion d'une séance ayant atteint des niveaux astronomiques, les enchères ont touché le ciel chez Christie's à New York lundi 18 mai.

Avec ses gouttes, coulures et courbes noires rehaussées de touches de rouge sur une toile brute de plus de trois mètres de large, "Number 7A, 1948" de Jackson Pollock (1912-1956) a été vendu pour 181,2 millions de dollars, frais compris.

Le précédent record d'enchères du peintre de l'expressionnisme abstrait était de 61,2 millions de dollars, établi en 2021. D'autres de ses œuvres ont été vendues de gré à gré, jusqu'à 200 millions de dollars. "C'est avec cette œuvre que Pollock se libère enfin des entraves de la peinture de chevalet traditionnelle et produit l'un des tout premiers tableaux véritablement abstraits de l'histoire de l'art", selon la maison d'enchères Christie's.

New York, place forte des enchères XXL

"Danaïde", une tête en bronze sculptée autour de 1913 par le sculpteur français d'origine roumaine Constantin Brancusi (1876-1957), a atteint 107,6 millions de dollars (contre 71,2 millions de dollars pour son précédent record établi en 2018).

"No. 15 (Two Greens and Red Stripe)" (1964) de Mark Rothko (1903-1970), a été adjugé pour 98,4 millions de dollars et "Portrait de Madame K." de Joan Miro (1893-1983) a été vendu 53,5 millions de dollars.

Les précédents records pour l'Américain (86,9 millions de dollars) et le peintre catalan (37 millions de dollars) avaient été établis en 2012.

En novembre, plusieurs records majeurs avaient déjà été établis chez Sotheby's à New York. "Le portrait d'Elisabeth Lederer" (1914-1916) par l'Autrichien Gustav Klimt (1862-1918), vendu 236,4 millions de dollars, y était alors devenu la deuxième œuvre la plus chère jamais adjugée aux enchères. Désormais le tableau le plus cher réalisé par une femme, "Le rêve (La chambre)" (1940), un autoportrait de la Mexicaine Frida Kahlo (1907-1954), a été acquis pour 54,7 millions de dollars.