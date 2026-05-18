 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un jury américain conclut que Takeda s'est livré à des pratiques anticoncurrentielles pour retarder la mise sur le marché d'un médicament générique contre la constipation
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 21:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un jury déclare Takeda responsable envers les acheteurs de médicaments et les assureurs

* Cette affaire marque le premier verdict rendu par un jury contre un laboratoire pharmaceutique dans le cadre d'un recours collectif pour pratiques anticoncurrentielles de paiement inversé

* Les plaignants affirment que l'accord de 2014 avec Par concernant le brevet a retardé la mise sur le marché du générique d'Amitiza

(Ajout de détails sur l'affaire et du contexte aux paragraphes 2 à 11) par Nate Raymond

Lundi, un jury américain a estimé que Takeda Pharmaceutical 4502.T avait causé un préjudice d'environ 885 millions (XX millions d'euros) de dollars aux acheteurs de médicaments et aux assureurs en retardant la mise sur le marché d'une version générique de son traitement contre la constipation Amitiza ( ) par le biais d'un stratagème anticoncurrentiel.

Les jurés du tribunal fédéral de Boston ont jugé Takeda responsable dans le cadre de poursuites intentées par des pharmacies, des assureurs, des caisses d'assurance maladie et des détaillants, notamment CVS CVS.N et Walgreens, qui affirmaient que ce stratagème les avait contraints à payer des centaines de millions de dollars de trop pour ce médicament.

Leurs poursuites, engagées en 2021, font partie des nombreuses affaires intentées ces dernières années par les autorités fédérales de régulation ou des avocats spécialisés dans les recours collectifs concernant des accords dits de "paiement inversé", ou "pay-for-delay", qui, selon eux, enfreignent le droit de la concurrence.

Ces accords impliquent que des laboratoires pharmaceutiques versent des sommes à des fabricants de médicaments génériques pour retarder la mise sur le marché de versions moins chères de médicaments de marque, en échange du règlement de litiges en matière de brevets.

Ce procès a marqué la première fois qu’un laboratoire pharmaceutique a été reconnu responsable par un jury dans le cadre d’un recours collectif concernant des accords de "paiement inversé" présumés illégaux, depuis que la Cour suprême des États-Unis a estimé en 2013 que de tels accords pouvaient enfreindre le droit de la concurrence. Trois affaires similaires qui ont été portées devant les tribunaux se sont soldées par des verdicts en faveur de la défense.

Les 885 millions de dollars de dommages-intérêts ne constituent qu'un montant de base par rapport à ce que la société pourrait finalement être contrainte de payer. En vertu de la loi fédérale sur la concurrence qui régit bon nombre des demandes des plaignants, tout montant de dommages-intérêts accordé serait automatiquement triplé.

Les avocats de Takeda et des plaignants n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Le procès concernait l'Amitiza, un médicament développé par Sucampo Pharmaceuticals, qui s'était associé à Takeda pour commercialiser et vendre le médicament aux États-Unis après avoir obtenu l'autorisation de mise sur le marché américaine en 2006.

En 2012, Par Pharmaceutical a demandé l'autorisation de la FDA pour commercialiser une version générique d'Amitiza. Sucampo et Takeda ont intenté un procès, alléguant une contrefaçon de brevet, et Par a rétorqué que les brevets couvrant le médicament étaient invalides.

Les sociétés ont conclu un accord à l'amiable en 2014, aux termes duquel Par s'engageait à ne pas commercialiser son générique avant janvier 2021, date à laquelle elle pourrait vendre une version générique autorisée de l'Amitiza, dont le nom chimique est lubiprostone, fournie par Sucampo selon un partage des bénéfices à parts égales.

Jeudi, lors de leurs plaidoiries finales, les avocats des plaignants ont déclaré que cet accord constituait un "pot-de-vin" illégal d'une valeur d'environ 210 millions (XX millions d'euros) de dollars, qui a permis à Par de conclure un partenariat lucratif avec Sucampo, rachetée par Mallinckrodt en 2018, tout en retardant de six ans la concurrence des médicaments génériques.

Valeurs associées

CVS HEALTH
96,060 USD NYSE +0,18%
TAKEDA PHARMA
28,600 EUR Tradegate -0,49%
TAKEDA PHARMA
0,000 EUR LSE -100,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des policiers antiémeutes lancent des grenades lacrymogènes sur des manifestants lors d'une protestation réclamant la démission du président bolivien Rodrigo Paz, le 18 mai 2026 à La Paz ( AFP / Aizar RALDES )
    Bolivie : violents heurts à La Paz lors d'une manifestation contre le gouvernement
    information fournie par AFP 18.05.2026 22:02 

    De violents heurts ont éclaté lundi à La Paz entre la police et des manifestants exigeant la démission du président de centre droite Rodrigo Paz, dans une ville quasiment paralysée depuis plus de deux semaines par des barrages routiers, a constaté l'AFP. Ces barrages ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump parle à la presse à la Maison Blanche, à Washington, le 15 mai 2026 ( AFP / Alex WROBLEWSKI )
    Trump dit avoir renoncé à attaquer l'Iran mardi
    information fournie par AFP 18.05.2026 21:54 

    Donald Trump a annoncé lundi avoir renoncé à une attaque contre l'Iran prévue mardi, cela en réponse à une demande de dirigeants de pays du Golfe, et a affirmé que des "négociations sérieuses" avaient lieu. Dans un message sur sa plateforme Truth Social, le président ... Lire la suite

  • Le chef de l'opposition slovène et ancien Premier ministre nationaliste, Janez Jansa, après avoir voté lors des élections législatives à Arnace le 22 mars 2026 ( AFP / Jure Makovec )
    Le nationaliste Janez Jansa, pro-Trump, aux marches du pouvoir en Slovénie
    information fournie par AFP 18.05.2026 21:53 

    Le chef de la droite nationaliste slovène Janez Jansa, fervent admirateur de Donald Trump, a annoncé lundi avoir conclu un accord de coalition pour former un gouvernement, ce qui pourrait voir le pays de l'Union européenne reprendre un virage illibéral. Proche ... Lire la suite

  • Neuf jurés californiens entament lundi leurs délibérations au procès des créateurs de ChatGPT, accusés par Elon Musk d'avoir détourné ses dons et trahi la promesse philanthropique d'OpenAI ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Musk perd sa grande bataille judiciaire contre les créateurs de ChatGPT
    information fournie par AFP 18.05.2026 21:23 

    Elon Musk a perdu son retentissant procès en Californie contre OpenAI: le milliardaire accusait les créateurs de ChatGPT d'avoir détourné ses dons et leur vocation non lucrative originelle pour bâtir un géant commercial de l'IA, mais sa plainte est prescrite, a ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
108,99 +2,25%
CAC 40
7 987,49 +0,44%
TOTALENERGIES
80,27 +2,02%
SOITEC
140,25 -5,27%
INNATE PHARMA
1,948 +11,95%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank