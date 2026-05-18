Un jury américain conclut que Takeda s'est livré à des pratiques anticoncurrentielles pour retarder la mise sur le marché d'un médicament générique contre la constipation

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* Un jury déclare Takeda responsable envers les acheteurs de médicaments et les assureurs

* Cette affaire marque le premier verdict rendu par un jury contre un laboratoire pharmaceutique dans le cadre d'un recours collectif pour pratiques anticoncurrentielles de paiement inversé

* Les plaignants affirment que l'accord de 2014 avec Par concernant le brevet a retardé la mise sur le marché du générique d'Amitiza

(Ajout de détails sur l'affaire et du contexte aux paragraphes 2 à 11) par Nate Raymond

Lundi, un jury américain a estimé que Takeda Pharmaceutical 4502.T avait causé un préjudice d'environ 885 millions (XX millions d'euros) de dollars aux acheteurs de médicaments et aux assureurs en retardant la mise sur le marché d'une version générique de son traitement contre la constipation Amitiza ( ) par le biais d'un stratagème anticoncurrentiel.

Les jurés du tribunal fédéral de Boston ont jugé Takeda responsable dans le cadre de poursuites intentées par des pharmacies, des assureurs, des caisses d'assurance maladie et des détaillants, notamment CVS CVS.N et Walgreens, qui affirmaient que ce stratagème les avait contraints à payer des centaines de millions de dollars de trop pour ce médicament.

Leurs poursuites, engagées en 2021, font partie des nombreuses affaires intentées ces dernières années par les autorités fédérales de régulation ou des avocats spécialisés dans les recours collectifs concernant des accords dits de "paiement inversé", ou "pay-for-delay", qui, selon eux, enfreignent le droit de la concurrence.

Ces accords impliquent que des laboratoires pharmaceutiques versent des sommes à des fabricants de médicaments génériques pour retarder la mise sur le marché de versions moins chères de médicaments de marque, en échange du règlement de litiges en matière de brevets.

Ce procès a marqué la première fois qu’un laboratoire pharmaceutique a été reconnu responsable par un jury dans le cadre d’un recours collectif concernant des accords de "paiement inversé" présumés illégaux, depuis que la Cour suprême des États-Unis a estimé en 2013 que de tels accords pouvaient enfreindre le droit de la concurrence. Trois affaires similaires qui ont été portées devant les tribunaux se sont soldées par des verdicts en faveur de la défense.

Les 885 millions de dollars de dommages-intérêts ne constituent qu'un montant de base par rapport à ce que la société pourrait finalement être contrainte de payer. En vertu de la loi fédérale sur la concurrence qui régit bon nombre des demandes des plaignants, tout montant de dommages-intérêts accordé serait automatiquement triplé.

Les avocats de Takeda et des plaignants n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Le procès concernait l'Amitiza, un médicament développé par Sucampo Pharmaceuticals, qui s'était associé à Takeda pour commercialiser et vendre le médicament aux États-Unis après avoir obtenu l'autorisation de mise sur le marché américaine en 2006.

En 2012, Par Pharmaceutical a demandé l'autorisation de la FDA pour commercialiser une version générique d'Amitiza. Sucampo et Takeda ont intenté un procès, alléguant une contrefaçon de brevet, et Par a rétorqué que les brevets couvrant le médicament étaient invalides.

Les sociétés ont conclu un accord à l'amiable en 2014, aux termes duquel Par s'engageait à ne pas commercialiser son générique avant janvier 2021, date à laquelle elle pourrait vendre une version générique autorisée de l'Amitiza, dont le nom chimique est lubiprostone, fournie par Sucampo selon un partage des bénéfices à parts égales.

Jeudi, lors de leurs plaidoiries finales, les avocats des plaignants ont déclaré que cet accord constituait un "pot-de-vin" illégal d'une valeur d'environ 210 millions (XX millions d'euros) de dollars, qui a permis à Par de conclure un partenariat lucratif avec Sucampo, rachetée par Mallinckrodt en 2018, tout en retardant de six ans la concurrence des médicaments génériques.