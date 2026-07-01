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Un juge suspend le plafonnement des prix, une première dans son genre au Colorado, imposé au médicament Enbrel d'Amgen
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 22:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon le juge, Amgen risque de subir un préjudice important et irréparable

* Le prix de l'Enbrel a été plafonné à 31.200 dollars par an, alors que son prix catalogue dépasse les 100.000 dollars

* Le Colorado n'a pas souhaité faire de commentaire

par Jonathan Stempel

Mercredi, un juge fédéral a empêché le Colorado de plafonner le prix de l'Enbrel, le médicament phare d'Amgen ( AMGN.O ) contre l'arthrite, une mesure sans précédent de la part d'un État américain.

En accordant une injonction préliminaire, le juge en chef Daniel Domenico, du tribunal fédéral de Denver, a déclaré qu’Amgen risquait de subir un préjudice important et irréparable si elle était contrainte de pratiquer des prix plus bas, ajoutant que cela pourrait affecter les négociations du laboratoire pharmaceutique pour de futurs contrats avec les grossistes et les distributeurs.

M. Domenico a déclaré que "selon une logique économique élémentaire, Amgen est susceptible de subir un préjudice important en raison d’un plafonnement du prix de son produit, même si ce plafonnement s’applique de manière inégale" au sein de la chaîne d’approvisionnement.

Il a également indiqué que, bien que le Colorado ait un intérêt légitime à aider les patients à se procurer l’Enbrel à un prix abordable, et qu’il puisse tenter d’y parvenir par le biais de subventions ou de négociations visant à faire baisser les prix, à l’instar de ce qu’a fait le gouvernement fédéral, "plafonner le prix d’un médicament breveté" n’était pas une option envisageable.

En octobre, le Colorado Prescription Drug Affordability Board a plafonné le prix de l’Enbrel à 600 dollars pour une dose hebdomadaire de 50 milligrammes, soit 31.200 dollars par an, avec effet au 1er janvier 2027.

Le prix catalogue de l’Enbrel dépasse les 100.000 dollars par an. Amgen avait jusqu’au 5 juillet pour décider de continuer ou non à commercialiser le médicament dans le Colorado. Genna Morton, porte-parole de la Division de l’assurance du Colorado, a déclaré que l’agence ne pouvait pas s’exprimer sur un litige en cours. Amgen et ses avocats n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les États-Unis paient environ trois fois plus cher que les autres pays à revenu élevé pour les médicaments de marque, et le gouvernement fédéral ainsi que les États ont mis en place des politiques visant à contenir les prix.

L’Enbrel, dont le nom chimique est l’étanercept, est utilisé pour traiter l’arthrite et le psoriasis en plaques. Il s’agit de l’un des médicaments phares d’Amgen, avec un chiffre d’affaires de 2,23 milliards de dollars en 2025.

Le laboratoire pharmaceutique, basé à Thousand Oaks, en Californie, a déclaré que le plafonnement imposé par le Colorado était contraire à la législation fédérale sur les brevets, violait ses droits à une procédure régulière garantis par la Constitution américaine et menaçait l’accès des patients aux traitements dont ils ont besoin. Domenico a été nommé à la magistrature par Donald Trump . Le président américain a proposé la candidature de Domenico à la Cour d’appel du 10e circuit des États-Unis, dont la juridiction couvre le Colorado.

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