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Un juge suspend l'accord entre Paramount et Warner Bros jusqu'au 17 août
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 23:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions dans les paragraphes 2 à 5) par Jody Godoy

Paramount Skydance PSKY.O doit suspendre son acquisition de Warner Bros. Discovery WBD.O , d'un montant de 110 milliards de dollars, jusqu'au 17 août, a décidé jeudi un juge fédéral. Cette décision donne à Paramount Skydance davantage de temps pour contester une suspension potentielle de plusieurs mois pendant que l'affaire suit son cours. La société a déclaré qu'un retard aussi prolongé plongerait l'opération dans l'incertitude et pourrait lui coûter plus d'un milliard de dollars. Une coalition d’États menée par la Californie a intenté une action en justice pour bloquer l’opération, affirmant qu’elle nuirait à la concurrence dans le secteur du cinéma et de la télévision, portant préjudice aux salles de cinéma et aux câblo-opérateurs. La Writers Guild of America a quant à elle déposé une plainte distincte, alléguant que l’opération entraînerait une baisse de la demande en scénaristes. La juge fédérale de district Araceli Martínez-Olguín, à Oakland (Californie), avait précédemment suspendu l’opération jusqu’au 3 août, date à laquelle elle devait tenir une audience pour déterminer s’il fallait reporter davantage la finalisation de l’accord. Paramount a demandé la tenue d’une audience de trois jours en août afin de pouvoir présenter des éléments de preuve démontrant que l’accord renforce la concurrence avant que la juge ne se prononce sur un report plus long.

Fusions / Acquisitions

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PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
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WARNER BROS RG-A
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