Un juge rejette les poursuites engagées par X Corp. de Musk, qui accuse les annonceurs de boycott illégal

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Un juge américain a rejeté jeudi la plainte antitrust de X Corp qui accusait la Fédération mondiale des annonceurs et un groupe de grandes entreprises, dont Mars, CVS Health CVS.N et Colgate-Palmolive CL.N , de boycotter illégalement la société de médias sociaux de l'entrepreneur milliardaire Elon Musk. La juge Jane Boyle du tribunal fédéral de Dallas a déclaré que Musk's X n'avait pas réussi à démontrer qu'il avait subi un préjudice en vertu des lois antitrust fédérales.