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Un juge rejette les poursuites engagées par X Corp. de Musk, qui accuse les annonceurs de boycott illégal
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 16:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge américain a rejeté jeudi la plainte antitrust de X Corp qui accusait la Fédération mondiale des annonceurs et un groupe de grandes entreprises, dont Mars, CVS Health CVS.N et Colgate-Palmolive CL.N , de boycotter illégalement la société de médias sociaux de l'entrepreneur milliardaire Elon Musk. La juge Jane Boyle du tribunal fédéral de Dallas a déclaré que Musk's X n'avait pas réussi à démontrer qu'il avait subi un préjudice en vertu des lois antitrust fédérales.

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