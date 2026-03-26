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Un juge rejette la plainte antitrust de X Corp. de Musk, qui accusait les annonceurs de boycott illégal
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 16:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du contexte et des détails de l'ordonnance dans les paragraphes 3 à 8)

Un juge américain a rejeté jeudi la plainte antitrust de X Corp qui accusait la Fédération mondiale des annonceurs et de grandes entreprises, dont Mars, CVS Health CVS.N et Colgate-Palmolive CL.N , de boycotter illégalement la société de médias sociaux de l'entrepreneur milliardaire Elon Musk. La juge Jane Boyle du tribunal fédéral de Dallas a déclaré que X n'avait pas réussi à démontrer qu'elle avait subi un préjudice en vertu des lois antitrust fédérales. La plainte de X Corp, déposée en 2024, affirme que les annonceurs, agissant par l'intermédiaire d'une initiative de la Fédération mondiale des annonceurs appelée Global Alliance for Responsible Media, ont collectivement retenu "des milliards de dollars de recettes publicitaires" de X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

X et la Fédération mondiale des annonceurs n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La plainte affirme que les annonceurs ont agi contre leurs propres intérêts économiques dans le cadre d'une conspiration contre la plateforme, en violation de la loi antitrust américaine.

CVS et les autres défendeurs ont nié tout acte répréhensible et demandé à Mme Boyle de rejeter l'action en justice. Selon eux, X n'a pas réussi à démontrer qu'ils ont agi à l'unisson plutôt que de prendre des décisions commerciales individuelles sur le moment et l'endroit où dépenser des fonds publicitaires. Dans un document déposé au tribunal , les entreprises ont déclaré que les annonceurs avaient choisi de manière indépendante des plateformes concurrentes en raison de leurs inquiétudes quant à l'engagement de X en matière de sécurité de la marque après le rachat de Musk en 2022, au cours de laquelle il a licencié des employés qui, selon eux, avaient gardé le site "accueillant pour les utilisateurs et accommodant pour les marques respectueuses de la famille"

Mme Boyle a écrit dans son ordonnance que "la nature même de la conspiration alléguée ne constitue pas une plainte antitrust, et le tribunal n'a donc aucun scrupule à la rejeter avec préjudice"

Elon Musk

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