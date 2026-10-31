Un juge met fin aux tentatives de Trump de poursuivre le Wall Street Journal au sujet de ses articles sur Epstein

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(ajoute des détails tirés du jugement et du contexte)

La deuxième tentative du président Donald Trump de poursuivre le Wall Street Journal en justice a été rejetée sans possibilité de recours samedi, mettant ainsi fin à son action en diffamation concernant les articles publiés par le journal sur ses liens avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

* Le tribunal fédéral du district sud de Floride a estimé que M. Trump n’avait, une nouvelle fois, pas démontré l’existence d’une « malveillance réelle », condition indispensable à toute action en diffamation intentée par une personnalité publique. « Comme lors de sa première tentative, il a échoué », a écrit le juge Darrin P. Gayles.

* Gayles a souligné « l’enquête approfondie et minutieuse » menée par le journal ainsi que les efforts déployés par les journalistes pour obtenir les commentaires de Trump et d’autres responsables avant la publication de l’article. « S’accrochant à n’importe quoi, la plainte modifiée tente de fabriquer de toutes pièces des failles dans l’enquête », a écrit Gayles.

* Les avocats de Trump ont fait valoir que l’article aurait dû être abandonné après qu’il eut nié toute implication avec Epstein. « Ce n’est pas ce qu’exige le critère de la malveillance réelle et cela va à l’encontre du Premier amendement », a écrit le juge Gayles.

* Trump avait déposé une nouvelle plainte réclamant au moins 10 milliards de dollars de dommages-intérêts. Le rejet définitif prononcé samedi signifie que l’affaire ne pourra plus être portée devant les tribunaux.