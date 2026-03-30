Un juge interroge le Pentagone sur les nouvelles restrictions imposées à la presse

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* Un juge s'interroge sur le respect par le Pentagone d'une décision de justice

* La nouvelle politique est considérée comme une violation par l'association de la presse

* Le Pentagone affirme qu'il tient compte de l'ordonnance antérieure

(Ajout de détails sur l'audience aux paragraphes 1, 2, 3, 9, 10 et 11) par Mike Scarcella

Un juge américain a vivement interrogé le Pentagone, lundi, sur la question de savoir s'il avait enfreint une décision de justice protégeant l'accès des journalistes, dans le cadre d'un conflit très suivi sur la liberté de la presse et le pouvoir exécutif. Lors d'une audience à Washington, le juge Paul Friedman s'est dit préoccupé par le fait que les nouvelles restrictions imposées par le ministère de la défense aux journalistes couvrant le siège de la puissance militaire américaine allaient encore plus loin que les règles antérieures qu'il avait bloquées.

"S'agit-il de Kafka? Qu'est-ce qui se passe ici?" a demandé le juge après avoir lu une déclaration du New York Times décrivant les difficultés d'accès des journalistes à certaines zones du Pentagone. Il n'a pas rendu de décision, mais a déclaré que le gouvernement devait répondre à la déclaration du journal.

Le Pentagone, sous l'autorité du secrétaire à la défense Pete Hegseth, a déclaré en octobre que les journalistes pouvaient être considérés comme des risques pour la sécurité et se voir retirer leur badge de presse s'ils sollicitaient du personnel militaire non autorisé à divulguer des informations classifiées et, dans certains cas, non classifiées.

Sur les 56 organes de presse membres de l'Association de la presse du Pentagone, un seul a accepté de signer une reconnaissance de cette politique, et les journalistes qui n'ont pas signé ont renoncé à leur carte de presse au profit du Pentagone. Le 20 mars, Paul Friedman a statué que cette politique violait les protections de la Constitution américaine en matière de collecte d'informations et de procédure régulière. Il a émis une injonction exigeant que les accréditations des journalistes soient rétablies immédiatement. Le New York Times, le principal plaignant qui a intenté un procès pour contester la politique de Pete Hegseth, a déclaré à Paul Friedman la semaine dernière que le Pentagone ne s'était pas conformé à son ordonnance, mais qu'il avait au contraire publié ce qu'il appelle une nouvelle politique "provisoire" défiant la décision de la Cour. Selon le Times, cette politique interdit aux journalistes munis d'une carte de presse d'entrer dans le bâtiment sans escorte, établit des règles régissant les cas où un journaliste peut offrir l'anonymat à une source et interdit aux journalistes d'"inciter" sciemment des sources à partager des informations non autorisées. "Rien ne les arrêtera. Pas une décision de justice. Pas une injonction", a déclaré l'avocat du Times, Ted Boutrous, à Paul Friedman lors de l'audience de lundi. Il a déclaré que le ministère s'était lancé dans une "course effrénée" non pas pour se conformer à l'ordre antérieur de la Cour, mais pour le violer. Le Pentagone a fait valoir qu'il se conformait à l'ordonnance de la Cour. L'avocate du ministère de la justice, Sarah Welch, a déclaré lors de l'audience de lundi que le ministère avait élaboré une politique "matériellement différente" qui devrait être maintenue. Sarah Welch a déclaré que la décision de déplacer le corps de presse du Pentagone dans une annexe séparée faisait partie d'un plan préalable d'espace de travail annoncé l'année dernière. Elle a demandé à la Cour d'autoriser la présentation d'arguments écrits supplémentaires pour défendre les règles révisées. L'association de la presse du Pentagone a déclaré dans une requête en justice que les nouvelles règles du Pentagone constituaient "une violation manifeste de la lettre et de l'esprit" de la décision de Paul Friedman. Reuters est membre de l'association, qui comprend le Times, ABC News, Fox News et d'autres médias.