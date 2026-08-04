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Un juge fixe à mars 2027 la date du procès concernant l'accord entre Paramount et Warner Bros
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 21:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy

Les procès contestant l'acquisition de Warner Bros. Discovery WBD.O par Paramount Skydance PSKY.O seront jugés en mars 2027, a décidé mardi un juge fédéral de Californie.

* Cette décision constitue une victoire pour le procureur général de Californie, Rob Botna, qui souhaitait que le procès ait lieu en avril. Paramount avait quant à lui demandé que le procès débute en novembre.

* Paramount a accepté de ne pas conclure la transaction avant que le juge ne se soit prononcé sur l’affaire, ou avant juin 2027, selon la première de ces deux dates.

* Le procès durera 12 jours et portera sur les plaintes déposées par le groupe d’États mené par la Californie et par la Writers Guild of America.

* Les États affirment que cet accord nuirait à la concurrence dans la distribution cinématographique et télévisuelle. Le syndicat estime quant à lui qu’il réduirait la concurrence pour les emplois de scénaristes.

* Paramount a défendu l’accord, affirmant qu’il entraînerait une augmentation de la production de contenus et renforcerait Hollywood.

* Paramount pourrait devoir verser jusqu’à 1,7 milliard de dollars au titre des indemnités de retard qu’elle a promises aux actionnaires de Warner Bros. si l’accord est reporté à l’été prochain.

Fusions / Acquisitions

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