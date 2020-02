Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un juge fédéral US valide la fusion entre T-Mobile et Sprint Reuters • 11/02/2020 à 16:11









(Actualisé avec précisions, contexte) NEW YORK, 11 février (Reuters) - Un juge fédéral américain a rejeté mardi le recours de dix Etats qui souhaitaient bloquer la reprise de l'opérateur télécoms Sprint Corp S.N par son concurrent T-Mobile US, une opération à leurs yeux contraire aux lois sur la concurrence et susceptible de faire augmenter les prix. Cette annonce a fait bondir les actions des deux sociétés à Wall Street: a 15h10 GMT, le titre T-Mobile bondissait de 10,7% et celui de Sprint s'adjugeait près de 74%. Cette décision ouvre la voie à la concrétisation de ce rapprochement, qui donnera naissance au troisième opérateur mobile des Etats-Unis par la capitalisation. L'opération, dont le montant initial s'élevait à 26 milliards de dollars (environ 24 milliards d'euros) a déjà obtenu le feu vert du département de la Justice en juillet. "La Cour estime que la fusion envisagée n'est vraisemblablement pas susceptible de réduire significativement la concurrence" dans le secteur, a écrit le juge de district Victor Marrero dans sa décision. T-Mobile, filiale de Deutsche Telekom DTEGn.DE , numéro trois américain et Sprint, quatrième opérateur des Etats-Unis, propriété du japonais Softbank 9434.T , ont fait savoir par voie de communiqué qu'ils allaient poursuivre leur projet, encore susceptible de faire l'objet de recours en justice et dont la finalisation est encore soumise à certaines conditions. La procureure de l'Etat de New York - en pointe de la contestation avec son homologue californien - a annoncé mardi qu'elle pourrait faire appel. Le bureau du procureur général de Californie Xavier Becerra a fait savoir qu'il "passait en revue toutes les options" après cette décision. (Arriana McLymore et Diane Bartz, version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

