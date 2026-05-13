Un juge fédéral relève des « signaux d'alerte » dans l'accord conclu entre Musk et la SEC concernant Twitter

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'accord porte sur la divulgation tardive par Musk de sa participation dans Twitter

* Le juge doit évaluer l'équité, l'intérêt public et l'éventuelle collusion

* Musk a affirmé que le procès était motivé par des considérations politiques; cet accord constitue la plus lourde sanction jamais infligée par la SEC pour cette infraction

(Reformulation du chapeau et mise à jour avec les développements judiciaires dans les paragraphes 1 à 11) par Douglas Gillison

Mercredi, une juge fédérale a émis des doutes quant aux motivations sous-jacentes à l'accord de 1,5 million de dollars conclu par la Commission américaine des opérations boursières (SEC) concernant l'acquisition de Twitter par Elon Musk , suggérant que l'accord aurait pu être signé dans le seul but d'éviter de le sanctionner personnellement.

La juge fédérale Sparkle Sooknanan, à Washington, D.C., avait, la semaine dernière, convoqué les avocats des deux parties pour discuter de cet accord, qui, selon elle, comportait une série d’« irrégularités » nécessitant des explications approfondies. Elle a réitéré qu’elle ne pouvait pas « approuver sans discussion » leur accord.

L'année dernière, la SEC a accusé Musk d'avoir attendu trop longtemps avant de divulguer l'accumulation de ses actions dans Twitter en 2022. Ce mois-ci, la SEC a retiré Musk de la liste des défendeurs et l'a remplacé par une fiducie légale portant son nom. L'accord a également abandonné les demandes de restitution de 150 millions de dollars de gains prétendument illicites et a réduit le montant total réclamé de 99 %. La juge a déclaré que ces conditions constituaient des « signaux d'alerte ».

« Compte tenu de toutes les irrégularités que j’ai relevées, j’ai des inquiétudes », a déclaré la juge.

Sooknanan a également noté que les avocats de la SEC, lors d'une audience précédente consacrée à l'examen de l'affaire, avaient semblé surpris lorsque les avocats de Musk avaient révélé qu'ils étaient en pourparlers avec l'agence en vue d'un accord.

« C'est un signal d'alarme pour moi », a déclaré Sooknanan.

Les représentants de Musk n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Un porte-parole de la SEC a refusé de commenter.

La juge a déclaré qu'elle devait prendre en compte plusieurs facteurs, notammentl'équité de l'accord pour les deux parties, sa conformité à l'intérêt public et la question de savoir s'il est « entaché de collusion ou de corruption ».

L'audience de mercredi a marqué le dernier rebondissement d'un litige qui dure depuis des années entre la SEC et le patron de Tesla TSLA.O au sujet de son rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars, finalisé en octobre 2022.

Si la sanction infligée par la SEC à la fiducie de Musk ne représentait qu'une fraction de ce qu'elle avait initialement demandé, elle restait néanmoins la plus importante de l'histoire de la SEC pour le type d'infraction dont il était accusé, avait déclaré à l'époque une personne proche du dossier.

Mercredi, Sooknanan a demandé aux avocats des deux parties d'expliquer pourquoi ils avaient structuré l'accord de manière à retirer Musk personnellement de la liste des défendeurs, suggérant qu'il avait été conçu « dans le seul but de permettre à Elon Musk de dire qu'aucune mesure de redressement n'avait été prononcée ».

Musk est un ancien conseiller du président républicain Donald Trump et a affirmé que le procès était motivé par des considérations politiques. Il a également déclaré que le retard dans la divulgation était involontaire .

L'administration Trump a restreint certains types d'actions coercitives à l'encontre des entreprises, alors qu'Atkins redéfinit les priorités de l'organisme de régulation.

L'ancienne responsable de l'application de la loi à la SEC, Margaret Ryan, qui a quitté ses fonctions de manière inattendue en mars après seulement six mois en poste, s'était opposée aux dirigeants de l'agence au sujet de l'orientation de son programme de contrôle, a rapporté Reuters .