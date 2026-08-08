Un juge du Delaware ordonne à Verisk de mener à bien l'opération AccuLynx, d'un montant de 2,35 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kanishka Singh

Un juge du Delaware a ordonné à la société d’analyse de données Verisk VRSK.O de tenter de mener à bien son projet d’acquisition, d’un montant de 2,35 milliards de dollars, du fabricant de logiciels pour la toiture AccuLynx. Cette décision intervient plus de sept mois après que Verisk a annoncé avoir mis fin à l’opération.

Voici les détails:

* Bonnie David, juge à la Cour de chancellerie du Delaware, a déclaré que la résiliation de l’accord par Verisk était invalide « car son comportement délibéré a entraîné le non-respect d’une condition préalable à la conclusion de la transaction ».

* Fin décembre, Verisk avait expliqué que sa décision de résilier l’accord faisait suite à une notification de la Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) indiquant que l’agence n’avait pas achevé son examen de la transaction à la date de résiliation fixée au 26 décembre.

* AccuLynx avait fait savoir à Verisk qu’elle estimait que la résiliation de l’accord était invalide. Verisk avait déclaré qu’elle contestait fermement cette affirmation et qu’elle comptait défendre « vigoureusement » sa position.

* Verisk avait dévoilé son projet d’acquisition d’AccuLynx en juillet 2025, une opération qui devait initialement être finalisée d’ici le troisième trimestre 2025.

* En octobre, la FTC avait demandé à Verisk et à AccuLynx de lui fournir davantage de détails sur l’opération envisagée, ce qui avait entraîné un allongement de la procédure d’examen réglementaire et retardé la conclusion de l’accord.

* Le juge a déclaré vendredi qu’AccuLynx avait droit à des dommages-intérêts correspondant aux coûts directs, majorés des intérêts.

* L'opération est soumise à l'approbation de la FTC.