Un juge du Delaware ne voit pas l'utilité d'un tribunal dans la guerre d'offres entre Pfizer et Novo sur Metsera

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires du juge)

Il n'est actuellement pas nécessaire qu'un tribunal accède à la demande de Pfizer PFE.N de s'impliquer dans sa guerre d'enchères avec Novo Nordisk

NOVOb.CO pour Metsera MTSR.O , a déclaré un juge du Delaware lors d'une audience d'urgence mardi.

Toutefois, le vice-chancelier Morgan Zurn de la Cour de chancellerie du Delaware a prévu une audience à 15 h 15 (heure de l'Est) mercredi pour examiner le processus, qui a abouti à une offre de 10 milliards de dollars pour Metsera de la part de Novo Nordisk, surpassant l'offre modifiée de 8,1 milliards de dollars de Pfizer.

Pfizer a jusqu'à la fermeture des bureaux mercredi pour surpasser la dernière offre de Novo Nordisk.